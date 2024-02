Sanremo: con l'Ing. Puppo allo Yacht Club per parlare di acqua "Fondamentale per la vita"

"L’acqua, elemento fondamentale per la vita: amarla e temerla. Una carrellata attraverso gli anni della mia attività professionale (45) per raccontare l'acqua nei suoi molteplici aspetti”. Sono le parole dell’Ingegner Stefano Puppo, noto professionista sanremese che, venerdì scorso è stato protagonista di una articolata e approfondita relazione dal titolo ‘Acqua, amarla e temerla, fonte di vita e di energia, purtroppo anche causa di tragedie e disastri’.

“Dalla storia del nostro acquedotto – prosegue Puppo - l'acqua da amare, con i suoi sviluppi nel corso degli anni, al sistema integrato di gestione dell'Ambito Territoriale Omogeneo Imperiese, alla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue. Si sono esaminati i motivi delle recenti situazioni di disservizio e rottura della rete fognaria, analizzando le cause e ipotizzando soluzioni che potrebbero essere attuate in un prossimo futuro. Poi ancora l'acqua e il nostro territorio, l'acqua da temere, l'espansione urbanistica di Sanremo e la sempre più crescente pressione sui torrenti e tragiche alluvioni di Sanremo, analizzate con riferimento alle dirette esperienze del sottoscritto e dei cronisti del tempo. Cause, effetti e rimedi illustrando le opere che sono state eseguite per mitigare il rischio idraulico”.

Infine l'acqua del mare – termina Puppo - e l'azione che il mare esercita sul nostro litorale. Anche in questo caso analisi delle mareggiate storiche degli ultimi anni, conseguenze e interventi di protezione, opere importanti a difesa delle infrastrutture marittime. In conclusione un monito a svolgere con attenzione una quotidiana manutenzione delle opere per preservarne nel tempo la corretta funzionalità”.

Lo Yacht Club Sanremo ed il Consolato del Mare di Sanremo, che fa parte della ‘Famija Sanremasca’, organizzatori della serata con cena e conferenza, ringraziano l’Ing. Puppo per la sua capacità di trasmettere in modo chiaro e comprensibile concetti complessi e difficili. La presenza di molti giovani studenti, sportivi, soci di vari circoli e Consoli del Mare hanno arricchito la serata di domande e discussioni approfondite, motivo di un vasto interesse sugli argomenti trattati, conferma il moderatore Gianni Manuguerra che ha invitato tutti i presenti al prossimo incontro cena-conferenza di Aprile allo Yacht Club Sanremo.