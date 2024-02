La musica dei Monti Appalachi nel ponente imperiese: visita straordinaria di Brett Ridgeway dalla Pennsylvania in tournée

La musica tradizionale della costa orientale degli Stati Uniti arriva nel ponente ligure, con Brett Ridgeway della Pennsylvania, in visita in Europa per la prima volta: una opportunità unica per conoscere degli strumenti visti raramente in Italia, suonati da un maestro del genere. Polistrumentista, cantautore e concertista con 22.000 iscritti su YouTube, Ridgeway è forse uno degli insegnanti di musica tradizionale americana più rispettato e conosciuto degli Stati Uniti.

La tournée toccherà vari centri del ponente imperiese:

Giovedì 7 marzo, alle 21, Oratorio di San Carlo Borromeo, Dolcedo

Venerdì 8 marzo, alle 20, cena con musica al Ristorante Ramoino di Sarola, Chiusavecchia

Sabato 9 marzo, alle 21, Frantoio Roccanegra, Chiusavecchia, con concerto degli allievi di Mountain Dulcimer

Domenica 10 marzo, alle 21, Teatro dell’Attrito, Porto Maurizio

Lunedì 11 marzo, alle 21, concerto nel teatro dell’Asilo Rubini, Ceriana

e martedì 12 marzo, alle 17, presentazione del mountain dulcimer al Sermig/Arsenal of Peace di Torino

La tournée avrà anche un suo seguito a luglio quando il maestro Ridgeway parteciperà come docente alla nona edizione del Festival Internazionale di Villa Faraldi che si terrà dal 25-29 luglio 2024, rinforzando ulteriormente questo nuovo legame tra la costa orientale degli Stati Uniti e il ponente ligure.

Questo tour de force è una iniziativa della sua allieva, l’arpista celtica Gianna Williams, residente a Chiusavecchia.

“A natale, nel 2023 - racconta la Williams - il mio cognato irlandese, recentemente trasferitosi in Piemonte, mi regalo’ uno strumento musicale molto particolare: il mountain dulcimer, anche conosciuto come Appalachian Dulcimer. Mi sono subito innamorata del dulcimer, ma trovare un insegnante è stato più complicato, essendo uno strumento tradizionale americano. Mi sono rivolta al web e ho trovato il maestro Ridgeway. Pochi mesi dopo gli ho chiesto se sarebbe stato interessato ad insegnare uno stage qui in Italia e da li’ è partito il tutto”. Lo stage, che si terrà a Chiusavecchia in collaborazione con il comune e l’associazione Leca, al Frantoio Roccanegra dal 8-9 marzo, potrebbe ben essere il primo stage di dulcimer mai tenutesi in Italia.

Durante i suoi concerti, Ridgeway presenta la musica della sua terra non solo attraverso la maestria tecnica degli strumenti, ma soprattutto per la simpatia e dolcezza del suo carattere che lo ha reso una delle figure più popolari del genere, richiesto a festival e seminari lungo tutta la costa orientale degli Stati Uniti.

L'entusiasmo di Brett per la musica e la tradizione degli Appalachi si traduce in una voglia di condividere la storia non solo degli strumenti, ma anche i racconti tramandati oralmente della gente di quelle montagne.