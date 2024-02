"Elezioni europee: i gruppi politici", a Bordighera pubblica conversazione di Claudio Marchiori (Foto)

Una pubblica conversazione sul tema "Elezioni europee: i gruppi politici" tenuta da Claudio Marchiori, studioso della materia, è andata in scena sabato pomeriggio nella sede dell'Ucd-Anpi a Bordighera.

Un incontro approfondito e interessante, in vista delle prossime elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno, che ha attirato in via Al Mercato n. 8 un folto pubblico incuriosito e attento. Nel 2024 saranno, infatti, eletti 720 eurodeputati, numero che viene deciso prima di ogni elezione. Gli eurodeputati possono essere al massimo 750 più il presidente, attualmente, invece, sono 705. Gli eurodeputati eletti formano poi gruppi politici che vengono da paesi diversi e da partiti politici diversi.

L'incontro si sarebbe dovuto svolgere il 10 febbraio ma a causa dell'allerta meteo era stato rinviato a sabato scorso, il 17 febbraio.