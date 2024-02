Sanremo: ieri sera alle 22,27 è venuto alla luce Matteo, è il primo nato del 'nuovo' reparto al Borea (Foto)

Dopo quasi quattro anni, ieri sera un bambino è nato all’ospedale di Sanremo. Era il 10 marzo del 2020 quando, in piena emergenza Covid, il nosocomio matuziano venne trasformato in un centro totalmente dedicato alla pandemia, con il punto nascite che venne accentrato ad Imperia.

Da quel giorno, anche al termine dell’emergenza Covid, fu un susseguirsi di richieste della politica locale, per il ritorno del punto nascite a Sanremo. Gli amministratori sanremesi, in primis il Sindaco Alberto Biancheri, si sono battuti (supportati dai colleghi di tutto l’estremo ponente) affinchè si tornasse all’antico.

“Ieri sera al nuovo punto nascite dell'Ospedale Borea – ha commentato il primo cittadino matuziano - è nato il piccolo Matteo. Un grande abbraccio e tanti auguri alla famiglia. Dopo quattro anni si torna a nascere a Sanremo”.

E’ stato molto difficile, anche perché dalla Regione hanno sempre dovuto fare i conti con le disposizioni ministeriali e, in alcune situazioni non sono mancati gli scontri verbali. Ieri sera, all’improvviso visto che le puerpere che erano pronte a partorire e in cura a Sanremo si trovavano tra le 35 e le 38 settimane, è nato Matteo.

Con un po’ di fretta in più nel venire al mondo, il piccolo ha visto la luce alle 22,27. Matteo pesa 3 kg e 970 grammi e sta benissimo come la mamma. E’ il primo nato della nuova era del reparto di neonatologia del ‘Borea’ ed ora, nel suo lettino della nursery attende tanti ‘amici’ che vorranno nascere a Sanremo.

"È un momento davvero speciale - ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti - che segna un nuovo inizio per la città dei fiori e per tutte le mamme e i papà che vorranno far nascere lì i loro figli. Al nuovo nato e alla sua bella famiglia tanti auguri da tutta la Liguria".

Proprio ieri abbiamo realizzato un servizio in ospedale, in occasione della consegna di alcuni presidi sanitari al reparto, dalle associazioni ‘Matteo Bolla’ e Leo Club. Il 'punto nascite' del 'Borea' aveva riaperto alle 8 di giovedì scorso e nessuno pensava che, poche ore dopo si potesse festeggiare il ‘primo nato’ del 2024 a Sanremo. Auguri Matteo!