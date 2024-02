'Sanremo Corto 2024', un Concorso Cinematografico per omaggiare la città (scaricabile il bando)

L’associazione culturale Assonanze di Sanremo, nella figura del suo Presidente Francesco Ghilardi, inaugura un Bando per un Concorso Cinematografico dal titolo 'Sanremo Corto 2024' (scaricabile il bando a questo link).

"Un’occasione per cimentarsi nell’arte cinematografica - spiegano gli organizzatori - ed aggiudicarsi, perché no, dei premi interessanti ed un po’ di notorietà. Puoi cominciare già da ora, approfittando delle tante bizzarrie che il Festival di Sanremo porta con sé. A te poi il divertimento di scovare altri interessanti aspetti di questa città e realizzare un 'corto' per far conoscere realtà poco evidenti".

Possono partecipare al Bando gli studenti dai 13 ai 19 anni, e tutti gli appassionati filmmaker dai 20 anni in su. Il presidente della Giuria che valuterà i filmati in concorso, è il noto regista e scrittore Angelo Licata.

Per informazioni contattare: assonanze.sanremo@gmail.com