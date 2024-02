Al Rotary Club Sanremo la relazione di fine mandato del sindaco Alberto Biancheri

Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, che a giugno terminerà il proprio mandato decennale, ha tenuto una relazione al Rotary Club Sanremo sul tema “La professione del Sindaco di Sanremo”.



“Non è stato un intervento politico - dicono dal Rotary - ma un dialogo sulla complessità amministrativa nella gestione della città di Sanremo. Vari e vasti sono gli ambiti di intervento del Comune con tempi burocratici certamente più lunghi che nel settore privato”.

“Il sindaco ha rimarcato le notevoli potenzialità della città ed ha ringraziato tutte le associazioni presenti in città che svolgono un ruolo molto importante in diversi ambiti - aggiungono - il Club, che ha nella sua missione quella di dare o avviare servizi alla comunità, ha tratto spunti su come e dove ci possano essere delle aree di intervento. Alla fine della riunione il presidente Claudio Lacagnina ha ringraziato il sindaco e consegnato il gagliardetto del Club”.