Istituto Colombo, la quarta ITAI dona nuova vita alla tecnologia in disuso: il Museo dell'Informatica

Gli studenti dell’Istituto Colombo di Sanremo danno vita ad un vero e proprio piccolo museo tecnologico all’interno di alcuni locali della scuola.

È stato chiamato "Dancing Frog" il Museo dell’Informatica frutto dell’impegno degli studenti della quarta classe del corso ITAI che, grazie al contributo del professor Gaetano Valva, hanno preso parte al progetto “Adotta un’aula - Museo dell’Informatica”.

La creazione del museo si è perfettamente inserita in un più ampio percorso creativo funzionale a rendere gli studenti consapevoli non solo delle proprie potenzialità ma anche di tutte le inclinazioni inerenti al loro percorso di studio.

Un’iniziativa entusiasmante per gli alunni della quarta ITAI che, appropriandosi artisticamente di una delle aule dell’istituto, dopo un’accurata bonifica degli spazi, hanno creato un vero e proprio percorso museale dal valore storico sotteso ad illustrare l’evoluzione tecnologica degli ultimi anni anche grazie al recupero di materiali ormai obsoleti.

In totale autonomia, gli alunni sono stati chiamati a raccogliere e cercare all’interno dell’istituto materiale tecnologico e informatico ormai in disuso restituendolo al pubblico sotto forma di oggetto di studio.

"Si tratta di un progetto importante che ha visto gli studenti estremamente impegnati e interessati - ha commentato il progetto il prof. Valva - Ringrazio tutti i docenti del Colombo che hanno collaborato e aiutato in questo percorso i ragazzi e in particolar modo i professori Francesco Scionti, Michele Varnier, Mario Parretta, Mauro Demoro, Giuseppe Murzio, Flavio Cipollone, il tecnico Gianni Zani, i collaboratori scolastici e soprattutto la nostra Dirigente Scolastica Lucia Jacona che ci ha dato l’opportunità di portare a termine una bellissima iniziativa”. Un sentimento condiviso anche da parte degli alunni della quarta ITAI: "Il progetto ha entusiasmato noi tutti della quarta ITAI. In particolare è stato bello vedere oggetti, che erano destinati ad essere buttati, riprendere vita trovando posto nel piccolo museo che abbiamo allestito".