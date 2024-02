A Sanremo l'incontro di CNA per informare gli odontotecnici sulle ultime norme e scadenze

CNA Imperia organizza un incontro per trattare le recenti novità e le imminenti scadenze riguardanti l'attività degli odontotecnici.

Appuntamento venerdì 16 febbraio alle 16 nella sede di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12.



Si tratteranno gli argomenti: dispositivi medici su misura, elenco dei fabbricanti, iscrizione e nuove modalità applicative per il conferimento dei dati.

Previsto anche un focus sul sistema di Identificazione Unica del Dispositivo (UDI).

Si farà chiarezza sulle novità e sulle scadenze: gli odontotecnici devono affrontare un obbligo cruciale per la corretta prosecuzione della propria attività, legato alle recenti modifiche nel processo di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici su misura.



I laboratori odontotecnici devono attenersi alle nuove disposizioni riguardanti la registrazione e ottenere il nuovo numero ITCA entro il 28 febbraio 2024. I laboratori non aggiornati rischiano una sanzione da 8.150 a 48.500 euro, quelli non registrati da 24.200 a 145.000 euro per dispositivo medico su misura privo di corretta documentazione.



Ogni laboratorio deve registrarsi con le nuove procedure e comunicare o confermare i suoi dati sul nuovo portale. La CNA Imperia offre supporto per la nuova registrazione sul portale. È essenziale che all'interno di ogni organizzazione ci sia almeno una persona responsabile del rispetto della normativa sui dispositivi medici, con competenze nel settore.