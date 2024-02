Esthelogue: L'eccellenza italiana al servizio della bellezza

Esthelogue, azienda leader nel mercato dell'Estetica Avanzata per l'Epilazione Laser con MeDioStar Monolith, si distingue per la sua costante ricerca e sviluppo di tecnologie all'avanguardia.

Più di 2.000 Centri Estetici attivi in tutta Italia

Esthelogue, sita a Calenzano (FI), fa parte del Gruppo El.En., che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore delle tecnologie laser. L'azienda offre ai centri estetici, SPA e istituti di medicina estetica di tutta Italia tecnologie per trattamenti Viso, Corpo ed Epilazione Laser dalla comprovata qualità e sicurezza. Appartenere a questo gruppo le ha permesso di proporre al mercato apparecchiature altamente performanti, frutto di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, accompagnato da studi clinici e attenzione ai dettagli che permettono ai professionisti del settore di lavorare con qualità, sicurezza e soprattutto con grande efficacia.

ThermActive: la bellezza al servizio dello spettacolo

Per la prima volta, Esthelogue ha portato la sua tecnologia ThermActive a Casa Sanremo, una vetrina fondamentale per l'azienda e per i suoi servizi. La tecnologia ThermActive è stata utilizzata per donare un tocco di bellezza ai protagonisti del Festival della canzone italiana.

El.En.: un partner d'eccellenza

Anche il Gruppo El.En. ha partecipato attivamente alla realizzazione della scenografia del Teatro Ariston, grazie ad un sistema laser di produzione interna.

Esthelogue: il segreto del successo

Il segreto del successo di Esthelogue è l'eccellenza italiana, che crea Centri Estetici di successo grazie a tecnologie che diventano tendenza.