Pioggia, il maltempo causa tre frane tra Vallebona e Seborga (Foto)

Il maltempo che si sta abbattendo sulla nostra provincia ha causato diverse frane nel ponente ligure, in particolar modo nella zona tra Vallebona e Seborga.

Al momento vi sono tre frane che interessano la strada provinciale 57. "La prima si è verificata in corso Leone all'altezza del civico 2" - fa sapere il sindaco di Seborga Pasquale Ragni - "La seconda, che occupa mezza carreggiata, si è verificata nei pressi della 'fontanella' non lontano dal confine con Vallebona e la terza in località Roccascura di minore entità. Si consiglia la massima prudenza nel transitare lungo la provinciale essendoci pericolo di altri smottamenti. Sono stati allertati i vigili del fuoco e la Protezione civile di Camporosso, nel frattempo abbiamo circoscritto le frane con nastro bianco rosso per renderle visibili".

Sul posto sono intervenuti la protezione civile di Camporosso, la polizia locale e i vigili del fuoco per circoscrivere le aree coinvolte dalle frane e sgomberare la strada.