La pioggia che cade incessantemente da questa notte sta provocando inevitabilmente una serie di frane in tutta la provincia.

Per fortuna, almeno per ora, non si tratta di smottamenti gravi e non si registrano danni eccessivi o feriti. L’ultima frana si è registrata sulla strada provinciale tra Seborga e Sasso.

Sul posto è intervenuto il Sindaco, insieme ai Vigili del Fuoco e gli agenti della Municipale di Bordighera.