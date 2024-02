Maltempo: smottamenti in tutta la provincia, intervento in atto in Valle Argentina per una frana (Foto)

Prime frane, per fortuna non particolarmente invasive in tutta la provincia. Sono diversi, infatti, gli interventi dei Vigili del Fuoco. Nel corso della notte se ne sono registrate due, a Ceriana nell’entroterra di Sanremo e a Villatella di Ventimiglia.

Altri piccoli smottamenti sono oggetto di interventi da parte dei pompieri del comando provinciale e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia ma anche dei tecnici della provincia che hanno già inviato alcune ditte incaricate.

Tra questi ce ne è uno sulla strada Provinciale 548 della Valle Argentina, poco sopra Montalto vicino al bivio per Glori. Sul posto, in questo caso, è presente una ditta che ora metterà in sicurezza la zona. La pioggia che sta continuando a cadere provocherà sicuramente altri smottamenti e, quindi, la Provincia ma anche i diversi comuni dell’entroterra stanno monitorando la situazione.