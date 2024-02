Ventimiglia, D'Andrea denuncia: "Associazioni sportive messe sempre in secondo piano"

"Le strutture continuano ad essere trascurate, con poche o scarse manutenzioni in impianti fatiscenti e completamente da rinnovare" - sottolinea D'Andrea - "Prendiamo per esempio il campo Morel: i due campi da calcio, in sintetico e in erba, hanno subito ingenti danni a seguito dell’alluvione, terreno completamente dissestato e con presenza di fango poco sotto la superficie. La manutenzione eseguita risulta insufficiente, sia in relazione ai campi che agli spogliatoi; il campo in erba non è agibile da tempo e, in relazione alle tribune posizionate, auspico un miglioramento futuro. Certamente questa è una situazione che si protrae da anni ma mi chiedo perché questa maggioranza e l’assessore competente non ascoltino suggerimenti costruttivi, più volte da me esposti, in ottica di collaborazione per Ventimiglia".