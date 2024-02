74° Festival: i 15 cantanti di questa sera saranno presentati dagli altri 15, ecco gli accoppiamenti (video)

La seconda serata del 74° Festival di Sanremo porta in dote una grande novità: i 15 cantanti in scaletta saranno presentati dagli altri 15, e così sarà anche per la serata del giovedì. Una scelta voluta da Amadeus per coinvolgere al massimo tutti e 30 gli artisti in gara concedendo loro il palco anche quando non è in programma la loro esibizione.

L’estrazione degli accoppiamenti è andata in scena “live” in sala stampa con Amadeus e Giorgia che hanno portato i bussolotti tra i giornalisti, in stile estrazione Champions League.

L'estrazione in sala stampa

Ecco la scaletta della serata (in ordine di uscita) con gli accoppiamenti cantante-presentatore: Fred De Palma presentato da Ghali, Renga e Nek presentati dai La Sad, Alfa presentato da Mr. Rain, Dargen D’Amico presentato da Diodato, Il Volo presentati da Rose Villain, Gazzelle presentato dai Bnkr44, Emma presentata da Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso, BigMama presentata da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Berté presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato da Ricchi e Poveri, Clara presentata dai Negramaro.