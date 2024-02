Sanremo: rientrato alle 2 di notte l'allarme bomba a Villa Nobel, è stato uno scherzo di pessimo gusto (Foto)

E’ terminato poco prima delle 2 l’allarme bomba lanciato ieri sera poco dopo le 22.30 a Villa Nobel, dove si trovano tutte le radio Mediaset nel corso della settimana festivaliera. La telefonata è arrivata poco prima al 112 ed è stata girata alla Polizia.

La villa è stata evacuata completamente mentre all'interno erano presenti molti operatori dell'informazione, addetti ai lavori del Festival e quasi tutti i cantanti della kermesse canora. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia con una serie di pattuglie che, tra artificieri e cinofili, hanno setacciato l’intera villa. E' stata chiusa corso Cavallotti, con il traffico deviato sull'Aurelia Bis.

“Ci hanno fatto uscire di corsa – ha detto una giornalista che era presente al party – e, dopo un primo momento in cui pensavamo a uno scherzo, abbiamo invece capito che era tutto vero”.

Alle 2 di notte, non avendo trovato nulla all’interno della villa, è stato dato il via libera ai gestori, anche se ovviamente l’evento è stato cancellato. Ora la Polizia sta svolgendo indagini (in collaborazione con la Postale) per risalire alla chiamata e all’autore di quello che si è rivelato uno scherzo di pessimo gusto.

Dalla Questura evidenziano come Villa Nobel era oggetto di vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, dato lo svolgimento in corso di una cena di gala al suo interno, e gli unici ingressi consentiti sono stati quelli dei soggetti in possesso di apposito invito. Tuttavia la stessa villa, nel corso della giornata, era stata oggetto di vari accessi per il contestuale svolgimento della terza edizione di “Oltre il Festival”.

Il Questore della Provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore dichiara: “E’ un comportamento da stigmatizzare, poiché comporta turbamento e preoccupazione in un momento di distensione e divertimento. La repentina risposta delle Forze dell’Ordine ha consentito di affrontare l’emergenza nel migliore dei modi, ed è stata necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutte le persone presenti all’evento”.

(Foto di Erika Bonazinga)