CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 5 febbraio

Cinema Centrale ( tel. 0184 506060 ) Doppia Programmazione - ARGYLLE – ore 16.15 - 18.45 – di Matthew Vaughn - con Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara – Azione/Spionaggio/Thriller - "Elly Conway è un'autrice solitaria di una serie di romanzi best-seller di spionaggio, la cui idea di felicità è una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Ma quando le trame dei libri di Elly, incentrate sull'agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un'organizzazione criminale globale, iniziano a rispecchiare le azioni segrete di un'organizzazione di spionaggio reale, le tranquille serate a casa diventano un lontano ricordo. Accompagnata da Aiden, una spia allergica ai gatti, Elly (che porta Alfie nello zaino) corre per il mondo cercando di stare un passo avanti agli assassini, mentre il confine tra il mondo immaginario di Elly e quello reale inizia a svanire...” Voto della critica: *** - THE WARRIOR – ore 21.15 – di Sean Durkin - con Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Maura Tierney, Stanley Simons – Biografico/Drammatico/Sportiv o - "Nel 1979 Fritz Von Erich, un wrestler massiccio e tenace, sogna il titolo di campione del mondo e per costruirsi un'immagine di successo noleggia con fatica un'auto di lusso. Non gli sarà bastato, ma anni dopo avrà comunque fatto abbastanza soldi da comprarsi un piccolo ranch e mettere su una nutrita famiglia. Ora la sua missione nella vita è far sì che siano i figli a conquistare l'agognata cintura, ma il primo è morto a soli cinque anni, Kevin è imponente e abile sul ring però incespica al microfono, Kerry si è dato all'atletica e solo David sembra avere tutti i numeri necessari. Il più giovane Mike invece è meno muscoloso e pure meno interessato al wrestling, nonostante le pesanti pressioni del padre. Quando gli Stati Uniti decidono di non partecipare alle Olimipiadi di Mosca, Kerry torna a casa e il padre indirizza anche lui verso il ring, aumentando ulteriormente la competizione tra fratelli...” Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- I SOLITI IDIOTI 3 – IL RITORNO – ore 15.45 – di Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio, Ferruccio Martini - con Fabrizio Biggio, Francesco Mandelli, Andrea Delogu, Guè Pequeno, Gabriele Vagnato - Commedia - "Tornano Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con le loro maschere più iconiche e più attuali che mai: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli ‘zarri’ Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, la coppia di omosessuali, Fabio e Fabio...”

Voto della critica: **

- TUTTI TRANNE TE – ore 17.30 - 19.30 – di Will Gluck - con Sydney Sweeney, Glen Powell, Alexandra Shipp, Darren Barnet, Bryan Brown - Commedia - "Bea è una ragazza che crede nell'amore, Ben un palestrato fieramente donnaiolo. Si incontrano per caso, passano una notte memorabile, poi le loro strade si dividono, per rincrociarsi anni dopo al matrimonio della sorella di Bea in Australia. Tra gaffes e sotterfugi finiranno per stringere un patto fatale: fingere agli occhi di tutti di essere fidanzati. La magia di Sydney e di un elicottero di salvataggio faranno il resto...”

Voto della critica: **

- POVERE CREATURE! – ore 21.15 – di Yorgos Lanthimos - con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott - Commedia/Drammatico - "Oltre alle cicatrici che lo sfigurano e alle terribili menomazioni del suo fisico, Godwin Baxter deve a suo padre anche una sincera passione per il metodo scientifico e le pratiche chirurgiche. L'esperimento che più lo inorgoglisce è Bella, che tratta come una figlia. L'ha trovata cadavere, incinta di un feto ancora vivo, e le ha ridato il respiro e trapiantato il cervello del neonato. Ora Bella, già cresciuta e splendida nel corpo, cresce rapidamente anche nelle facoltà mentali, imparando a camminare, parlare e, soprattutto, desiderare. A nulla vale, a questo punto, il tentativo del suo creatore di fermarla: God(win) le ha dato la vita e, con essa, il libero arbitrio...”

Voto della critica: ****