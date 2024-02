Eccola! Per il terzo anno consecutivo la Costa Smeralda in rada a Sanremo per il Festival (Foto)

È arrivata ed è subito ripartita per Villefranche, ma tornerà in mattinata la nave Costa Smeralda, che sarà in rada a Sanremo nel corso della settimana del Festival della Canzone. Con un totale di 5.000 persone a bordo, quest'anno non sarà ferma per una settimana ma si muoverà da e verso Savona, visto che sono previsti tre 'pacchetti' di crociera.

Delle persone a bordo circa 2.000 saranno i passeggeri e 3.000 tra l'equipaggio, il personale Rai ma anche tecnici ed addetti agli spettacoli e alle dirette. Dei 2.000 passeggeri potranno scendere in città in 1.500 al giorno, ovviamente a rotazione.

Le crociere messe a disposizione da Costa sono andate esaurite, tranne una che vede ancora qualche cabina disponibile. Sono tre in tutto visto che quest'anno la compagna ha variato un po' le offerte e la nave non sarà sempre ferma di fronte alla città dei fiori, visto che farà alcune escursioni verso Villefranche, in Costa Azzurra, e farà ritorno anche a Savona, proprio per fare scendere e salire i passeggeri a seconda dei pacchetti di crociera scelti.

Quella completa, infatti, prevede 9 giorni e 8 notti a bordo (dal 3 all’11 febbraio), con un costo di 1.099 euro a persona mentre, per il periodo compreso tra il 7 e l’11 (5 giorni e 4 notti) sono stati pagati 799 euro. C'è invece chi ha scelto il pacchetto da 449 euro, per 5 giorni e 4 notti dal 3 al 7 febbraio.

La nave è partita ieri sera da Savona. Dopo la capatina a Villefranche (senza però nessuna sosta a terra), la ‘Smeralda’ tornerà a Sanremo in mattinata e vi rimarrà fino all’una di notte di mercoledì 7 febbraio, quando partirà per Savona, dove arriverà alle 7.

Qui vi saranno i primi sbarchi e gli imbarchi dei nuovi passeggeri per ripartire alle 13. Nel pomeriggio l’arrivo nuovamente in rada a Sanremo, dove la nave stazionerà fino all’una di venerdì 9 febbraio. Quindi nuova partenza verso Villefranche per una breve sosta, anche in questo caso senza discesa a terra perché bisognerà subito ripartire verso Sanremo, per il Festival.

La nave, infatti tornerà già in tarda mattinata, per rimanere fino alle 4 del mattino di sabato (ultima serata della kermesse canora. L’arrivo a Savona è previsto per le 8.30 di domenica 11 febbraio. Confermati per le serate in nave gli ospiti già annunciati: l'attore e comico Enrico Brignano che aprirà la prima serata e, a seguire, il rapper Tedua che, oltre a martedì chiuderà in quella del sabato. Ci saranno anche Bob Sinclar, il mercoledì, è Bresh il giovedì. Il venerdì ci sarà il grande ritorno di Gigi D'Agostino

Costa Crociere promuove le escursioni a Sanremo di due tipi: una ‘A caccia di Vip del Festival’, chiaramente con la possibilità di muoversi in città nella settimana più glamour dell’anno. La seconda con lo shopping, con la possibilità di visitare i negozi del centro ma anche all’outlet The Mall in Valle Armea.