Speciale Weekend: prima del ‘ciclone’ festivaliero, ecco cosa fare e dove andare nella nostra provincia

Come dicevamo l’interesse è rivolto quasi esclusivamente al 74esimo Festival della Canzone e a tutto quello che gli ruota intorno. Sanremo, infatti, già da inizio di questa settimana ha cambiato volto grazie ai numerosi allestimenti sparsi in città come, ad esempio, il grande palco in Piazza Colombo e il glass davanti all’Ariston (per l'occasione ribattezzato Aristonello) che ospiterà Fiorello con il suo programma ‘Viva Rai Due’ in diretta tutti i giorni appena terminate le serate all'interno del teatro. Le avvisaglie di quello che potrà succedere la prossima settimana si potranno verificare già domani quando alle 18.30 è in programma l’Opening day della kermesse con uno spettacolo pirotecnico musicale accompagnato da un suggestivo light show della nave Costa Smeralda ormeggiata al largo della città dei fiori.



I fuochi d’artificio offriranno una danza di luci che utilizzerà la musica come accompagnamento per uno show in cui perdersi tra il fascino delle canzoni del Festival e gli effetti luminosi. La zona di ascolto è compresa tra la Capitaneria di Porto e Santa Tecla, dove saranno collocate le torri audio. Sarà inoltre possibile ammirare anche installazioni luminose collocate in corso Imperatrice (4 installazioni) e in piazza San Siro (1 installazione) ispirate alle canzoni di Sanremo legate al viaggio.

Intanto ‘Casa Sanremo’, l’hospitality del Festival al Palafiori, ha già aperto i battenti ieri pomeriggio con l’inaugurazione alla presenza di autorità, addetti ai lavori, ospiti, giornalisti, personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo. La novità, però, di questa 17esima edizione è che il piano terra è dedicato a ‘Casa Sanremo Underground’ e sarà aperto al pubblico, con entrata libera e gratuita, e offrirà una serie di appuntamenti esclusivi (la scaletta degli eventi di Casa Sanremo a questo link).



Per concludere lo spazio dedicato al Festival segnaliamo l’apertura ufficiale della settimana festivaliera al ‘Victory Morgana’ con la possibilità di assistere all’inedito spettacolo pirotecnico organizzato dalla Costa Smeralda, visibile dalla terrazza del locale. I fuochi sono previsti appunto per le 18.30, dunque un’ottima occasione per trascorrere l’orario dell’aperitivo al Morgana fino alle ore 21.00, per poi lasciare spazio al party ufficiale di apertura ‘Fuori Sanremo’ di Radio Italia, il tradizionale evento al quale saranno presenti ospiti speciali, artisti e gran parte dei cantanti in gara.



A parte il festival non da meno sono gli altri eventi in programma questo fine settimana come ad esempio un music live show sulle ‘Conseguenze di quarant'anni nei panni di altri’ di e con Dario Ballantini in scena questa sera alle 21 al teatro comunale di Ventimiglia.

Ballantini porterà in teatro una scelta di trasformazioni doc dei suoi 40 anni di attività. Dieci cavalli di battaglia interpretati col suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati ad episodi curiosi che in televisione non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica. Ballantini farà sfilare come in un concerto a più ospiti, personaggi come Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Gianni Morandi, Zucchero ed altri, nonché l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.



Per chi invece vuole distrarsi all’aria aperta e magari realizzare qualche buon affare può andare a San Bartolomeo al Mare dove oggi e domani continua la Fiera della Candelora, attesissimo appuntamento di questo periodo dell’anno.

Centinaia di banchi nelle vie centrali del paese da piazza Magnolie a via Cesare Battisti. Piazza Magnolie è trasformata nella piazza dei Sapori, con salumi, formaggi, prodotti da forno, derivati dell’olio e tante tipicità locali. In piazza Aurora è allestita l’area street food dove è possibile assaporare piatti tipici ed esotici tra cui polenta, arrosticini, tipicità toscane, piatti sardi, cucina asiatica, gnocco fritto, panini al gorgonzola e molto altro. Alle 17 di oggi la zona sarà animata da un Dj Set. Salendo verso il Santuario della Rovere si incontrano gli hobbisti, che fanno da cornice all’area dell’Uliveto, caratterizzata da piante e animali. Tra gli animali, presenti i cavalli de Gli Amici del Cavallo, protagonisti del battesimo della sella e l'immancabile asinella Margherita, dell'Asineria del Ciapà, con la sua Bibl-io-Margherita e poi canarini, pesci ornamentali, bivalve, criceti, conigli, tartarughe d'acqua e di terra, geco leopardino, ciliatus, cincillà, petauro dello zucchero, millepiedi africano, chiocciole africane, ricci africani, litoria e serpente del grano oltre a galline e oche.

Il sagrato del Santuario di Nostra Signora della Rovere ospita gli artigiani, con creazioni artistiche di pregio come lampade artistiche in zucca lagenaria prodotte artigianalmente a Sanremo, manufatti in cuoio e acciaio e orologi ottenuti con dischi in vinile.

La giornata di domenica è dedicata anche alla scoperta del territorio. Grazie al trekking della Candelora, a cura della guida Luca Patelli, sarà possibile partecipare a un’escursione guidata per conoscere meglio borghi, orti e chiesette di campagna a San Bartolomeo al Mare, scoprendo le sue borgate e la sua natura



Spazio anche ad altri interessanti appuntamenti: oggi a Palazzo Civico di Imperia, nella Sala delle Commissioni, è in programma l'appuntamento conclusivo delle ‘Giornate di Studio’ sulla storia della città dal titolo ‘Imperia è… una storia lunga oltre 100 anni’. Ecco i temi affrontati da numerosi relatori: Archeologia al Parasio: la vecchia chiesa di San Maurizio; La dispersione degli arredi della vecchia chiesa di San Maurizio; Apparati effimeri a Oneglia, Porto Maurizio nel XIX secolo; Urbanistica alla Marina di Porto Maurizio (secc. XIX-XX); Liguria 1887: L’Alba di una nuova tutela dei monumenti; Di una stabile dimora: restauri e riambientazioni.

Due gli eventi musicali di questo weekend: oggi nella Chiesa Luterana di Sanremo in corso Garibaldi, ultimo appuntamento alle ore 18 della 3ª edizione del Festival di Musica Barocca con il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo. Mentre domani nell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera va in scena alle 17 il primo appuntamento del 38° Inverno Musicale con un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Bordighera diretta dal M° Massimo Dal Prà.



Concludiamo segnalando un appuntamento per chi vuol essere ‘protagonista’ e non solo spettatore. Infatti per la terza stagione della rinomata serie televisiva ‘Vita da Carlo’, si stanno cercano 250 comparse che prenderanno parte alle riprese che si svolgeranno a Sanremo nel mese di marzo 2024.

Dopo il successo delle tappe di Savona e Ventimiglia, infatti sbarcano oggi ad Imperia le audizioni per conto di FilmAuro, per partecipare come comparse alla nuova serie comedy dell’attore, regista, sceneggiatore e comico Carlo Verdone nel quale interpreta se stesso, mettendo in scena e intrecciando la sua vita privata, professionale.

Il casting si terrà oggi, sabato 3 febbraio, in via Delbecchi 32, dalle ore 10 alle 19. Le audizioni avranno un ultimo appuntamento proprio nella città di Sanremo, dove dopo il Festival, probabilmente tra il 12 e 15 febbraio si terrà l’ultima selezione organizzata.





