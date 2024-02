Sono iniziati i lavori di asfaltatura in passeggiata Oberdan a Ventimiglia, nel tratto compreso tra via Chiappori e via Milite Ignoto. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro.

"Il nostro obiettivo è quello di garantire la sicurezza di pedoni e conducenti" - commenta il primo cittadino - "oltre ad un maggiore decoro delle strade in città".

"Ci scusiamo per il temporaneo disagio" - sottolinea il sindaco Di Muro.