Da Camporosso a 'Pachino Express' su 'Le Iene', la storia del non vedente Sebastiano Gravina

Sebastiano Gravina, nato in provincia di Bari ma che ha vissuto a Camporosso dove c'è ancora la sua famiglia e che ora vive a Pietra ligure, ha partecipato alla sfida di ‘Pachino Express’ dell'inviato Nicolò De Devitiis che andrà in onda su Italia 1 all'interno del noto programma ‘Le iene’, probabilmente già questo martedì o comunque a breve.

Sebastiano, non vedente, e Domiziana Mecenate in carrozzina sono due viaggiatori che hanno affrontato un'avventura in autostop, mezzi di fortuna, senza soldi e ausili a disposizione, da Roma a Pachino in Sicilia con percorsi casuali costruiti lungo l'itinerario man mano che incontravano la gente, arrangiandosi come meglio potevano e procedendo individualmente.

La metaforica competizione non è stata solo un gioco, ma anche un modo per mostrare al pubblico quali sono le barriere culturali ed architettoniche che le persone con disabilità ogni giorno si trovano ad affrontare. Una sfida che ricorda quella del famoso Pechino Express, ma questa volta si resta in Italia e lo si fa per una causa importante, ovvero l'integrazione delle persone con disabilità.

I protagonisti hanno attraversato l'Italia con il loro coraggio, la loro simpatia e la loro voglia di vivere incontrando persone generose, solidali e curiose, ma anche situazioni difficili, imprevisti e ostacoli condividendo momenti di gioia, di emozione e di riflessione.

Sebastiano Gravina è un tik toker che ha portato sui social la disabilità, in particolare i problemi legati alla cecità. Il suo profilo, infatti, dal nome “Videociecato”, racconta il quotidiano e la normale vita di un giovane non vedente, con ironia e leggerezza. Inoltre è autore, insieme ad Alessandra Munerol, della sua autobiografia "Libro ciecato". Tra le sue attività, è anche giocatore della Sanremo-Liguria calcio non vedenti ed è stato compagno in Nazionale di calcio a 5 per non vedenti di Fabrizio D'Alessandro.

Invece Domiziana Mecenate è una giovane paralitica costretta su una sedie a rotelle proprio dopo un incidente in allenamento. Chi ha vinto simbolicamente questa sfida? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda di Pachino Express da Le Iene, prossimamente su Italia 1. Non perdetevi questa storia di amicizia, di avventura e di sensibilizzazione.