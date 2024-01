Una moto rimane schiacciata tra due auto. E' successo in serata in via della Stazione a Ventimiglia.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde Intemelia che ha soccorso un ferito, un uomo sui 50 anni, che è stato trasportato all'ospedale di Bordighera.

Non si conosce la dinamica esatta dell'incidente stradale ma è evidente che la motocicletta, caduta a terra, è rimasta bloccata tra due macchine lungo il tratto di strada che dalla stazione della città di confine si dirige verso il centro.