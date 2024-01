Festival di Sanremo: musica e polemiche, denunciata fuga di dati sensibili dal sito per i biglietti

Che il Festival di Sanremo sia il luogo più adatto alle polemiche è un dato di fatto. Ma, solitamente, queste iniziano al lunedì, il giorno prima del debutto quando tutti i giornalisti si ritrovano nella città dei fiori.

Questa volta sembra che ci sia un deciso anticipo e arriva con l’inizio della vendita dei biglietti. Già nei giorni scorsi avevamo evidenziato i problemi legati al sito predisposto in merito, visto che l’unico modo per l’acquisto dei tagliandi era proprio on line.

Con l’esplosione dell’interesse per la vendita dei biglietti, andati a ruba in poco tempo, moltissimi possibili spettatori sono rimasti in mezzo a lunghe code informatiche e, per questo è stato anche informato il Codacons. C’è anche chi ha chiesto alla Rai di annullare la procedura di vendita ma, con i tagliandi esauriti, sembra che l’ente di Stato non ci senta.

Oggi, però, è emerso un nuovo problema, evidenziato via ‘X’ (l’ex Twitter) su una presunta fuga di dati. L’account @sonoclaudio ha denunciato il fatto che la cosiddetta ‘sitemap’ del sito sarebbe finita online. Sarebbero diventati infatti pubblici i nomi e le mail di chi ha acquistato i biglietti.

Di chi sia la colpa non si sa e @sonoclaudio non lo evidenzia ma, sembra che tutta una serie di dati sensibili sarebbero a disposizione, facendo preoccupare sia gli utenti stessi che gli esperti di privacy e sicurezza. Al momento nessun commento in merito dalla Rai.