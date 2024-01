Il lions club Sanremo Matutia sponsorizza il 12° torneo di Burraco per la Fondazione LCIF (foto)

Sabato 20 gennaio si è svolto il Torneo invernale di Burraco sponsorizzato dal Lions Club Sanremo Matutia che anche quest’anno ha voluto essere solidale alla Fondazione LCIF. Più di 40 giocatori hanno affollato il locale della Bocciofila di Ospedaletti in Via Cavalieri di Malta e si sono sfidati amichevolmente per raggiungere un buon risultato ed aggiudicarsi gli innumerevoli premi messi in palio per l'occasione dalla Pres del club Alessandra Solerio, e da altri generosi soci!

Alle tre precise l’arbitro Roberto Crivelli, ormai amico da anni , ha dato il ‘Via’ alle partite che si sono giocate in un clima sereno di amicizia e collaborazione tra soci locali e amici provenienti da Albenga, da Alassio e da Arma di Taggia presenze assidue che vogliono sempre manifestare solidarietà nei confronti del nostro Club.

Verso le 18.30 ha avuto luogo la premiazione alla quale ha partecipato il Lions Enzo Bensa prossimo Governatore del Distretto 108 ia3 che ha salutato i presenti ,ha ringraziato l’organizzatrice dell’evento e ha poi illustrato l’ operato della Fondazione che da l 1968 contribuisce ad ampliare il servizio dei lions.

Infatti da oltre 50 anni, spiega Bensa, interviene finanziando progetti di service che i clubs non riescono a realizzare da soli rendendo possibile interventi concreti come ad esempio un Parco Giochi recentemente inaugurato a Bra, e l’ampliamento dei posti letto nell’Ospedale Pediatrico di Torino!! È seguita la premiazione con diversi soci del Matutia tra i quali la prossima Presidente del Club dott.ssa Elena Lanteri Cravet, gli O.D. Grazia Tacchi e Mluisa Ballestra, Lanteri Adelina e Stefano Bianchi.



La classifica è stata la seguente:

1° premio GERVASO Elena - SETAIOLO Daniela

2° premio DI ADAMO Giancarlo - TECCARELLI Gabriele

3° premio MORGANO Rosaria - CRIVELLI Roberto

Premio Lions CRAVET Lanteri Elena con Maria Grazia ROMANO

PREMIO Signore FINI Laura BONI Teresa

Premio Tecnico RICOTTA Aurora con TACCHI Maria Grazia.

Nel corso di un ricco buffet preparato dalla titolare del Ristorante signora Lina si è brindato ad un nuovo incontro e dopo i complimenti dei presenti per la perfetta organizzazione si è sciolta la giornata dedicata alla LCIF.

Club lions SANREMO Matutia addetto stampa M.Luisa Ballestra