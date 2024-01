Elezioni Sanremo, salta la presentazione del candidato del centrodestra Gianni Rolando

Salta la presentazione del candidato sindaco del centrodestra Gianni Rolando. È questa la notizia trapelata a margine della riunione che oggi ha visto riuniti a Genova i vertici dei partiti di centrodestra. La presentazione di Rolando era già in calendario, con tanto di flyer e inviti, per le 18 di domenica 28 gennaio al Victory di Sanremo. Poi, nelle ultime ore, una clamorosa frenata e il ‘nulla di fatto’: tutto rinviato.

Pare che l’intenzione del governatore Toti, confermata anche dal comunicato post incontro genovese, sia quella di tentare di portare all’interno della coalizione di centrodestra alcuni dei principali rappresentanti dell’associazione ‘Forum’ ora schierata con il candidato sindaco Alessandro Mager, su tutti Pino Di Meco, uomo di ‘Cambiamo’ a Sanremo. Nel mirino pare ci sia anche l’attuale assessore al Demanio della giunta Biancheri, Mauro Menozzi.

La presentazione, quindi, sarebbe stata rinviata a domenica 18 febbraio. Quasi un mese, quindi, per mettere insieme le pedine che mancano sulla scacchiera disegnata dal governatore Toti che proprio sembra non mandare giù l’idea di una separazione tra il centrodestra partitico e il mondo civico a lui vicino. L’intenzione non dichiarata (ma palese) è quella di riproporre il modello che da anni governa la Liguria ma che sembra al momento difficile da ridisegnare in salsa sanremese.