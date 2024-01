"Buon compleanno!": Bordighera festeggia padre Faustino (Foto e video)

Bordighera festeggia padre Faustino in occasione del suo 40esimo compleanno con un duplice appuntamento.

Ieri sera, dopo la santa messa molto partecipata, la comunità si è riunita al piano terreno dell'oratorio parrocchiale della chiesa di Terrasanta per augurare "Buon compleanno!" all'amato parroco della parrocchia dell'Immacolata Concezione. I presenti hanno potuto ammirare le foto proiettate che hanno mostrato la vita di padre Faustino, dall'inizio della sua carriera religiosa fino al suo incarico a Bordighera, in particolare sono stati ricordati tutte le iniziative e i lavori svolti negli anni, e degustare un ricco rinfresco. Per l'occasione era presente anche il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito che ha portato a padre Faustino un pensiero e gli auguri da parte di tutta l'Amministrazione comunale.

I festeggiamenti proseguiranno nella mattinata odierna dopo la santa messa delle 10. "Desideravo festeggiare con la comunità visto che quest'anno non potrò farlo con la mia famiglia a causa della guerra" - racconta padre Faustino - "E' un'occasione per stare insieme, per conoscere, attraverso le proiezioni di foto, la mia vita in Ucraina e ripercorrere il mio percorso religioso a Bordighera. Durante gli anni trascorsi qui abbiamo svolto diversi lavori e iniziative, per esempio ora abbiamo un pulmino nuovo, abbiamo rinnovato l'impianto acustico della chiesa con l'installazione di nuove casse, ci sono stati i lavori nel parcheggio e all'ingresso della chiesa, abbiamo fatto un bagno per i ragazzi del catechismo, abbiamo trasformato l'oratorio, abbiamo piantato palme, abbiamo montato una nuova aria condizionata, abbiamo cambiato la croce in chiesa, abbiamo coltivato un orto e abbiamo fatto fare lavori anche nella chiesa di Sant'Antonio. Abbiamo, inoltre, organizzato tante iniziative sociali e solidali".