Camporosso, Aceb propone l'uovo di Pasqua solidale (Foto)

L'Aceb - Associazione Culturale Eventi Benefici di Camporosso propone, anche quest'anno, l'uovo di Pasqua solidale.

Si può scegliere al cioccolato fondente, al latte o bianco. "Quest'anno la Pasqua arriva presto, il 31 marzo. Noi di Aceb, siamo già pronti, come ogni anno, a prendere le prenotazioni per le uova di cioccolato" - fa sapere Davide Grimaldi, vicepresidente di Aceb - "Si può scegliere fra cioccolato al latte, fondente o bianco. Come sempre, garantiamo cioccolato di alta qualità. Quest'anno l'uovo, che si potrà prendere con una donazione di 12 euro, è proposto in una nuovissima confezione in cartone che garantisce una maggiore protezione".

"Grazie alla fiducia e al passaparola, ogni anno i numeri delle uova consegnate sono state in continuo aumento, questo dimostra che la qualità del cioccolato, il nostro impegno e la serietà che ci distingue, paga sempre" - sottolinea - "Contiamo, perciò, di superare i numeri dell'anno scorso. Per info e prenotazioni contattare il +39 345 85 17 448 o il +39 392 88 69 993".