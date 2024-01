L'abilita' di Monica Lisetto nella miniature sotto Grappa

Tornano le bottiglie di grappa Alexander, by Bottega, con all’interno, in vetro soffiato, le miniature delle nostre maggiori bellezze, da quelle realizzate dall’uomo a quelle naturali. Dopo 30 anni dal loro debutto (allora con le simbologie sportive o storiche) le nuove bottiglie andranno a raccontare nel mondo quanto bella è il nostro Paese, quanto ha da raccontarci, da farci vedere. Maestri vetrai plasmeranno le miniature del Colosseo, della Madonnina, della torre di Pisa, dei Bronzi di Riace, della gondola, dell’Arena di Verona e di almeno una trentina di “maestosità” ma l’idea, la realizzazione, lo studio è della designer trevigiana Monica Lisetto che, proprio con Bottega spa, ha realizzato le bottiglie di prosecco Gold, forse le più imitate al mondo e che tutto il mondo ama per la sua incredibile realizzazione, tutta in vetro, su Hiroshima, che dal 1917 è mostra itinerante e che ricorda con sensibilità e un velo di tristezza una delle maggiori catastrofi del ventesimo secolo.