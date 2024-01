Elezioni Amministrative Sanremo: Toti 'bacchetta' Berrino "Candidatura legittima ma..."

“Le liste civiche non hanno disciplina di partito e nel ponente ci sono tante personalità e sensibilità che dovranno essere convinte”.

Sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione in relazione alla candidatura di Gianni Rolando, ufficializzata dal Senatore Berrino. “Si tratta di una candidatura assolutamente stimabile e legittima – ha proseguito – visto che è una persona capace e perbene. Tra l’altro fa parte della nostra area politica di centrodestra. Anche Mager fa parte della stessa area ma sarà il candidato di un’area civica”.

Toti ha anche detto “Spero che le forze civiche vengano coinvolte in tutti i loro aspetti e possano essere convinte. Abbiamo perso per dieci anni a Sanremo e mi augure che le scelte di questa volta non ci portino a un risultato analogo. Dovranno essere le classi dirigenti locali a confrontarsi con i civici".