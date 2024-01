Come suonano le canzoni dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo

Anche quest'anno, il Festival di Sanremo si preannuncia in gran spolvero, un viaggio attraverso la musica italiana che ci accompagnerà per cinque serate in febbraio. Nell’attesa, lunedì scorso nella sede Rai di via Mecenate a Milano è andato in scena il primo rito di avvicinamento alla kermesse: l'ascolto in anteprima dei 30 brani in competizione riservato ai giornalisti.

La varietà di stili e armonie è stata sorprendente, sebbene abbia prevalso il testo che strizza l’occhio al sociale, con un focus su storie d'amore intrecciate con bagagli di sofferenza profonda. Le note musicali hanno accompagnato racconti intimi, emersi dalle profondità dell'anima degli autori.

Tra le peculiarità di questa edizione spiccano brani arrangiati con ritmi coinvolgenti e contagiosi. I racconti autobiografici hanno arricchito ulteriormente il tessuto narrativo delle canzoni in gara, rendendo il Festival un viaggio nelle vite degli artisti che lo animano.

L'ascolto in anteprima ha confermato come non ci siano brani davvero brutti in questa edizione, ma con franchezza alcuni si posizionano appena oltre la sufficienza. Tuttavia, la varietà e la diversità delle proposte rendono difficile trovare un vero punto debole tra le proposte in competizione. È, dunque, un festival che ci invita a esplorare e apprezzare la ricchezza della scena musicale italiana contemporanea.

A nostro parere il podio dei preascolti è quello composto da Alessandra Amoroso, Angelina Mango (con un pezzo che si candida a “tormentone”) e Ghali. Gazzelle con “Tutto qui” e il pezzo autobiografico di Loredana Bertè si candidano come eventuali sorprese.

Anche quest’anno il Festival della Canzone Italiana si presenta come un viaggio musicale attraverso storie che rappresentano il panorama artistico italiano contemporaneo e non solo; a breve saranno comunicati anche i nomi dei super ospiti che andranno ad impreziosire la manifestazione. Restate sintonizzati!