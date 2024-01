Abc Bordighera in lutto per la morte di Ferdl Czack (Foto)

L'Abc Bordighera è in lutto per la morte di Ferdl Czack, scomparso all’età di 98 anni a Neckarsulm.

Ferdl Czack lascia i parenti, gli amici e tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo anche a Bordighera dove era giunto alla fine degli anni '60 per far conoscere la pallamano nella città delle palme e pose le basi per fondare l’Athletic Bordighera Club. "Addio ad un grande amico di Bordighera e soprattutto della Pallamano bordigotta" - dice l'Abc Bordighera - "Ci ha lasciati il 12 gennaio scorso all’età di 98 anni Ferdl Czack. E' mancato nella sua Neckarsulm da dove verso la fine degli anni ‘60 era arrivato qui da noi, invitato dal suo fraterno amico Emilio Biancheri con il progetto di divulgare la pallamano nella nostra città ponendo le basi per fondare nel 1971 l’Athletic Bordighera Club e dare così il via alla pratica di questo sport in tutta la regione".

Ferdl Czack viene ricordato da chi l'ha conosciuto per la sua gentilezza, la sua determinazione e la sua grande passione per la pallamano. La triste notizia ha gettato nello sconforto soprattutto la società di pallamano bordigotta, l'Abc Bordighera, che desidera porgere le più sentite condoglianze alla famiglia. "Chiunque abbia conosciuto Mr. Czack, come veniva rispettosamente chiamato da tutti, ricorderà l’estrema gentilezza dell’uomo ma anche la solida determinazione nel perseguire gli obiettivi prefissati, caratteristiche che lo accomunavano appunto al suo grande amico bordigotto, il fondatore dell’Abc Bordighera, Emilio Biancheri" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Tutto il sodalizio bordigotto si stringe in un ideale grande abbraccio attorno ai suoi cari in questo triste momento".