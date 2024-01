Fibromialgia: gratuità dei farmaci dalla Regione, Riolfo "Ottima decisione, 700 persone in cura in Liguria"

“Bene che la Giunta regionale abbia deliberato anche per il 2024 la gratuità dei trattamenti farmacologici per le persone affette da fibromialgia. Si tratta di una patologia cronica, invalidante, che colpisce soprattutto donne in età fertile e lavorativa. In Liguria sono circa 700 le persone in cura”.

Interviene in merito il Consigliere regionale della Lega, Mabel Riolfo, che prosegue: “I sintomi sono: dolori diffusi, stanchezza, mancanza di sonno, fino a un forte calo del tono dell’umore. Lo stanziamento è di 80 mila euro, che andranno a coprire le necessità per l’acquisto di farmaci analgesici e miorilassanti di classe C, destinati ai malati. Fondamentale è la diagnosi precoce per poter curare in modo adeguato la malattia”.

“Un primo aiuto è già stato dato l’anno scorso dalla nostra Regione – termina Riolfo - che continua quindi anche quest’anno, in attesa che questa patologia possa venire riconosciuta per legge nazionale tra quelle invalidanti e che si possano avere cure e farmaci gratuitamente per chi ne soffre”.