Sanremo: ripresi i lavori per l'antenna 5G di Bussana, torna in azione l'elicottero (foto)

Il silenzio delle alture di Bussana questa mattina è stato spezzato in un istante dal rumore dell'elicottero tornato in azione per la costruzione della tanto contestata antenna 5G.

Da mesi i lavori erano fermi anche in virtù dell'intervento da parte della neonata associazione che riunisce gli abitanti della frazione contrari all'installazione. Ora, in virtù della sentenza del TAR del settembre scorso, l'intervento è ripreso e l'antenna è pronta a "nascere" in mezzo alle case sulle colline.

Il tema delle antenne è da mesi al centro del dibattito politico e amministrativo sanremese. Da una parte il Comune che ha provato a limitare i danni con un regolamento che, però, non può impedire l'installazione; dall'altra i molti comitati che sono nati (primo tra tutti quello di Coldirodi) per tentare in ogni modo di impedire l'installazione di infrastrutture che rischiano di modificare non poco il territorio, specie in zone collinari.