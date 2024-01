Sanremo: inizio 2024 all’insegna degli aumenti, lievitano le tariffe del crematorio di Valle Armea

Il nuovo anno inizia all’insegna degli aumenti anche per il crematorio di Valle Armea. Un servizio che la cittadinanza attendeva da anni dopo innumerevoli dolorosi viaggi in direzione Nizza o Savona. Il ‘tempio’ è stato il primo project financing voluto e curato dall’amministrazione Biancheri ed è stato realizzato dalla società concessionaria ‘Thymamai’, partecipata dalla ‘Giò Costruzioni’ di Sanremo e dalla ‘Altair Funeral’ di Bologna per un costo complessivo di circa 3 milioni di euro.

L’ultima seduta di giunta dell’anno ha messo nero su bianco le tariffe in vigore per il 2024 ed è impossibile non notare l’aumento di tutti i servizi da quando, nel novembre del 2021, avevamo pubblicato la prima carta dei servizi.

La lista dei costi con relativi aumenti dal novembre 2022

Cremazione salme: da 520,82€ a 544,26€ (664,00€ con Iva)

Cremazione salme residenti a Sanremo: da 468,74€ a 489,84€ (597,59€ con Iva)

Cremazione resti mortali: da 416,66€ a 435,41€ (531,20€ con Iva)

Cremazione resti mortali provenienti dai cimiteri di Sanremo: da 374,99€ a 391,87€ (478,08€ con Iva)

Cremazione feti: da 173,61€ a 181,42€ (221,33€ con Iva)

Cremazione feti residenti a Sanremo: da 156,25€ a 163,28€ (199,20€ con Iva)

Cremazione resti ossei: da 208,73€ a 218,12€ (266,11€ con Iva)

Cremazione resti ossei provenienti dai cimiteri di Sanremo: da 187,86€ a 196,31€ (239,50 con Iva)

Cremazione parti anatomiche riconoscibili: da 390,62€ a 408,20€ (498,00€ con Iva)

Cremazione parti anatomiche riconoscibili residenti a Sanremo: da 351,56€ a 367,38€ (448,20€ con Iva)

Utilizzo sala del commiato per ultimo saluto prima della cremazione: resta 100,00€ (122,00€ con Iva)

Utilizzo sala del commiato per ultimo saluto prima della cremazione con cerimoniere: 200,00€ (244,00€ con Iva)

Utilizzo sala del commiato per ultimo saluto prima della cremazione con cerimoniere e pianista: 250,00€ (305,00€ con Iva) con la precisazione che il trasporto all’impianto e il ritiro delle ceneri sono a carico delle utenze