Bordighera: per i meno 'smanettoni' da domani arriva lo sportello 'Bussola Digitale'

Il 12 gennaio a Bordighera apre il nuovo sportello “Bussola Digitale”, nato per supportare e formare i Cittadini nell’utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione.

Ogni venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.30, in piazza Mazzini 13 (a fianco dell’Ufficio Anagrafe), sarà possibile chiedere assistenza gratuita per attivare lo SPID o altre forme di identità digitale, per consultare siti web come quello dell’INPS, per facilitare il pagamento con PagoPA. Sono solo alcuni esempi, ma l’aiuto fornito potrà estendersi a molti altri servizi online. L’accesso allo sportello sarà libero, con possibilità di fissare un appuntamento telefonicamente ai numeri 0184 272478 (venerdì con orario 8.30 – 13.30) e 0184 272203 (gli altri giorni della settimana) oppure via mail all’indirizzo bussoladigitale@comune.bordighera.im.it

L’iniziativa si è sviluppata nell’ambito del progetto di Servizio Civile “Cittadini connessi nei Comuni della Liguria e del Piemonte”, che prevede tra l’altro un impegno in front office proprio per affiancare e orientare il pubblico nel mondo digitale. L’obiettivo primario è certamente dare un aiuto concreto e fattivo per chiunque ne abbia necessità, ma è altrettanto forte la volontà di formare e rendere in seguito indipendenti tutti coloro che si trovano a interagire con i servizi online.

Si ricorda inoltre che presso il Comune di Bordighera (sede di Palazzo Garnier) è possibile recarsi, previo appuntamento telefonico al numero 0184 272 203, per attivare in maniera gratuita lo SPID.