Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 11 a domenica 14 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 11 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



17.30. Convegno dal titolo ‘Imperia nel mondo, dalla digitalizzazione alla globalizzazione: tendenze e opportunità per il tessuto economico del nostro territorio' a cura di Confindustria Imperia. Villa Ormond (il programma a questo link)



IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio



16.00. La giornalista di moda Manuela Cassarà presenta il suo libro ‘Io ero Mia - Vita, moda e miracoli’. Dialoga con l’autrice Alessandra Pieracci, giornalista de La Stampa. Biblioteca Civica Aprosiana, ingresso libero

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di fotografia in b/n ‘Punti di Vista’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 14 gennaio, ingresso libero



DIANO MARINA

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: ultimo giorno della mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco

SAN BARTOLOMEO AL MARE



16.30. Per la rassegna ‘Tea con l’autore’, Stefano Senardi presenta il suo ultimo libro ‘La musica è un lampo’ (Fandango Libri): le amicizie, i ricordi, le sorprese e i mille flashback di prima mano raccontati dalla rockstar dei discografici con un supporto fotografico di oltre 400 ricordi. Biblioteca Comunale, ingresso libero

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

19.00. ‘Informarsi’: incontro presentato da Robert Maggiori, con Dov Alfon, Direttore della pubblicazione e della redazione del quotidiano Libération, Raphaël Glucksmann, Eurodeputato e saggista, Laurie Laufer, psicanalista, Asma Mhalla, specialista delle sfide politiche e geopolitiche della Tech. A cura di Les Rencontres Philosophiques de Monaco. Théâtre Princesse Grace (più info)

NICE



20.00. Concerto 100% Bach a Nizza: Passione secondo Matteo, Concerto Brandeburghese n. 3, Concerto per flauto, Preludio per violoncello a cura dell’Ensemble Musicâme France. Chiesa Saint-François de Paule (più info)





WORK IN PROGRESS...





VENERDI’ 12 GENNAIO



SANREMO



9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antisante la città, fino al 14 gennaio (più info)



16.00. Per l’Unitrè, presentazione del libro autobiografico ‘Solo, intorno al mondo’ di Joshua Slocum (seconda parte) a cura di Gianni Manuguerra. ex sala consiliare del Museo Civico di Sanremo in piazza Nota 2



17.00. Presentazione del libro ‘Quello che non sai più dire’ di Franca Acquarone. La discussione con l’autrice, introdotta dal Segretario Spi Imperia Enrico Torelli, condotta da Loretta Marchi del Sindacato pensionati Cgil. Libreria Ubik di via Roma 91



21.00. Incontro con lo scrittore genovese Andrea Parodi con presentazione delle sue guide per passeggiate, escursioni e alpinismo, itinerari sui sentieri della Liguria, sull’Alta Via dei Monti Liguri, nelle Alpi Liguri, Marittime, Cozie meridionali e nel gruppo del Monviso. Sede CAI in Piazza Cassini 13 ingresso libero e gratuito

IMPERIA



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA



10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografia in b/n ‘Punti di Vista’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 14 gennaio, ingresso libero



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Compagnia ‘Fabricateatro’ dal titolo 'La mia storia è troppo lunga' di Teresa Gandolfo. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

20.30. Spettacolo del fantasista ‘Klek Entòs’ (vietato ai minori di 10 anni). Sala del Principe Pierre del Grimaldi Forum (più info)





SABATO 13 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: ultimo giorno della mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50 (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antisante la città, fino al 14 gennaio (più info)



18.00. Festival di Musica Barocca (3ª edizione): concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Gianluca Greco con Emanuel Liparulo (fagotto). Chiesa Luterana. Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



9.30-16.00. ‘Imperia è... una storia lunga oltre 100 anni’: prima di quattro Giornate di Studio aperte al pubblico sulla storia della città di Imperia. Palazzo Civico (locandina con i temi e i relatori)



10.00. Visite accompagnante su prenotazione + alle 10.30 ‘Musica…Elettrica!’, laboratorio Tech gratuito a tema musicale per bambini dai 6 anni. Dalle 14 alle 17 visite libere e accompagnate con sottofondo musicale a cura degli allievi delle scuole di musica del territorio. Villa Grock, via Fanny Roncati, info e prenotazioni al 3404956218 (più info)



17.00. Presentazione libro ‘Tradito - Don Giacomo Bonavia e i preti ribelli’ del giornalista e scrittore Daniele la Corte. Introducono la presentazione Giovanni Rainisio, presidente dell’Istituto Storico, e Ugo Mela, presidente dell’Anpi. Dialogherà con l’autore Andrea Elena. Dialoga con l’autore Andrea Elena. Sala Convegni della Biblioteca Civica ‘Lagorio’, in piazza De Amicis 7, ingresso libero

21.15. Concerto del Mas Quartet Funk and Soul Live Band con cover internazionali, sonorità elettriche del funk con riferimenti alla musica pop, soul e blues. Teatro dell’Attrito, via Bossi 43 a Porto Maurizio, info e prenotazioni 320 2127561

21.15. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo comico di Paolo Faroni (Compagnia Bluscint) dal titolo ‘Perle ai porci. Uno spettacolo generoso’ (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. Mostra di fotografia in b/n ‘Punti di Vista’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al Mercato 8, fino al 14 gennaio, ingresso libero

17.00. ‘Con la Musica si può’: concerto benefico con protagonista la pianista e compositrice bordigotta Veronica Rudian. Presenta Alberto Guglielmi Manzoni. Evento promosso dalla ‘Fondazione l'Uomo e il Pellicano’ a favore di AISLA (sezione di Imperia) per aiutare le famiglie con malati affetti da SLA presenti nel Ponente ligure. Ex chiesa Anglicana



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

14.30-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio



DOLCEDO

15.30. ‘Musica per il nuovo anno’: concerto della Eala Bhan formata da Marcella Grossi (arpa), Edlira Ameti (violino), Cristina Rovaldi (voce). Chiesa di Bellissimi, ingrasso libero

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)



14.00. ‘Open Air Circus Show’: grande parata circense in città, dallo Chapiteau di Fontvielle verso il Palazzo dei Principi. Spettacolo alle 14.30 sulla Piazza del Palazzo (più info)

20.00. ‘Capodanno ortodosso – Makedonissimo’: concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Simon Trpceski. Pianoforte : Simon Trpceski, violino: Aleksandar Krapovski, violoncell : Alexander Somov, clarinetto: Hidan Mamudov, percussioni: Vlatko Nushev. Auditorium Rainier III (più info)

DOMENICA 14 GENNAIO



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)



12.00. ‘Dragon Winter Series’: competizione velica nello specchio d’acqua antisante la città (più info)

IMPERIA



16.00. Per la rassegna ‘Teatro in Famiglia’, ‘Bubbles rock show’: spettacolo del domatore di bolle Billy Bolla, finalista ad Italia’s got Talent. Opere Parrocchiali di via Verdi (10 euro), info e prenotazioni 338 2883401

VENTIMIGLIA

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di fotografia in b/n ‘Punti di Vista’ di Enzo Giordano. Sede UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

18.00. ‘Smettere di fumare Baciando’: Music Live Love Tour 2024 di Guido Catalano con Matteo Castellan alla fisarmonica (a pagamento). Centro culturale dell’Ex Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI

16.30. ‘Vorrei danzar con...tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale ‘Beatrice & Serena’ e degustazione di tè a cura dell'Associazione U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’, spettacolo ‘Baciccia incontra Calvino’ con il teatrino dell’Erba Matta. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (7 euro), info 347 7302028 (più info)



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)

ENTROTERRA



DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu'



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

21.00. ‘Note e Canti per Gloria’: concerto con la partecipazione del Coro Mongioje di Imperia. Chiesa Parrocchiale di San Biagio



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

18.00. Concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo. Direttore: Bertrand de Billy, pianoforte: Louis Lortie. In programma: Beethoven, Korngold. Auditorium Rainier III (più info)





