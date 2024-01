Coppa Italia di calcio a 5, le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy perdono la finale (Foto)

Alti e bassi in trasferta per le ragazze della Polisportiva Vallecrosia Academy. Ieri la squadra femminile è, infatti, scesa in campo per affrontare la Città Giardino Marassi nella partita valevole per la finale della Coppa Italia di calcio a 5.

Le atlete della Polisportiva Vallecrosia Academy hanno giocato al Palasport di Quiliano dove nel primo tempo hanno avuto la meglio grazie alla tripletta di Cerato e al gol di Lercari. Nel secondo tempo, invece, le ragazze di mister Ivan Busacca hanno ceduto alle avversarie. L'incontro si è concluso così 5-4.

“È stata una bella finale, tirata fino all’ultimo, peccato per il risultato dove non abbiamo avuto la meglio ma faccio i complimenti a tutte le ragazze per l’impegno profuso" - commenta mister Ivan Busacca - "Il primo tempo si è chiuso a nostro vantaggio dove abbiamo dimostrato che stiamo lavorando bene e abbiamo giocato sicuramente meglio delle avversarie che hanno decisamente più esperienza di noi. Nella seconda parte, invece, abbiamo pagato i pochi allenamenti alle spalle e un po’ di inesperienza lasciando uscire la squadra avversaria e non dando continuità a quanto fatto nella prima parte. Sono, comunque, felice di questa esperienza perché è solo una partenza per questo gruppo meraviglioso e del suo progetto in cui la società crede molto. Un ringraziamento va anche al nostro sponsor 'TieraN" che ci ha consentito di intraprendere questo percorso“.

La società è molto orgogliosa di questo gruppo formato da fantastiche atlete. "Un grande ringraziamento va a loro e al mister per aver creduto nel progetto" - afferma la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Siamo entusiasti di essere rappresentati da loro nel panorama del calcio femminile".