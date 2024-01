Calcio Femminile, 3° posto per le under 12 della Matuziana Sanremo al trofeo dell'epifania A.Baiardo

Sì è appena conclusa la 14°edizione del torneo dell'epifania A.Baiardo a Genova, dove le piccole calciatrici Matuziane hanno presenziato portando a casa il 3° posto della classifica nel girone Under 12 femminile.



"Grandi soddisfazioni per la società - si spiega nella nota - che a solo 2 anni dalla rinascita del settore giovanile in rosa sta già raccogliendo i suoi frutti. Il premio come miglior calciatrice è stato consegnato a Benedetta Orsetti classe 2012. La società ricorda a tutte le bambine e ragazze nate dal 2014 al 2008 con la passione del calcio di venirci a trovare tutti i martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 al campo pian dei cavalieri, Str. Borgo Tinasso".