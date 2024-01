Isole greche più belle con Aeroporto: Scopri le Destinazioni da Sogno

La Grecia è la prima scelta del paese che viene in mente a tutti quando si pianifica un viaggio o una vacanza. Probabilmente, la Grecia è uno dei paesi al mondo che ha il maggior numero di isole e spiagge in tutto il mondo. La cosa bella dell'isola greca è che ogni isola ti regalerà immagini, architettura e attrazioni naturali uniche.

Anche se la Grecia ha migliaia di isole, solo poche centinaia di isole come Santorini, Crete, Mykonos e Corfù hanno connettività tramite voli.

Come abbiamo detto sopra, solo poche isole greche dispongono di un’adeguata funzionalità aeroportuale per raggiungere la tua destinazione preferita. Se hai intenzione di visitare le isole greche in aereo, puoi dare un'occhiata ai nostri consigli sulle migliori isole greche con servizi aeroportuali, fatti con l'aiuto della nostra appassionata viaggiatrice Aspasia Kakari e girandoperilmondo. Senza perdere tempo esploriamo alcune delle incantevoli isole greche dotate di aeroporti.

Crete

Crete è la prima isola greca da cui puoi scegliere di volare. Crete è una delle isole più belle e più grandi che ha più aeroporti tra cui Heraklion, Chania, Sitia Airport, Lassithi Airport.

L'aeroporto internazionale di Heraklion e l'aeroporto internazionale di Chania sono i due aeroporti più trafficati che avranno voli charter, voli nazionali e voli stagionali. A Crete puoi esplorare antichi tesori come il palazzo minoico di Cnosso, fortezze veneziane e spiagge come Elafonissi e Balos.

Rhodes

Rhodes è una delle sette meraviglie del mondo antico su cui puoi facilmente volare. Rhodes è la più grande delle isole greche del Dodecaneso che dispone di un aeroporto internazionale. Questo aeroporto offre sia voli nazionali che internazionali.

Faliraki e Lindos sono due spiagge che godono di un sole fantastico di cui tutti possono godere su queste isole. Inoltre, il centro storico medievale è qualcosa che può emozionarti. Se preferisci visitarla nel mese estivo, puoi ottenere la migliore visuale della Valle delle Farfalle.

Corfù

Corfù è l'isola greca perfetta verso cui volare per la tua prossima vacanza. Corfù ha una buona funzionalità aeroportuale con molti voli. Le spiagge sabbiose con uliveti e montagne esaltano la bellezza dell'isola.

A Corfù puoi sperimentare la magnificenza architettonica della città che riflette le epoche veneziana, francese e britannica. Sull'isola si consigliano il Palazzo Achilleion e il pittoresco villaggio di Paleokastritsa. I vecchi villaggi, come Kassiopi, Nymphes e Pelekas ti daranno uno scorcio della cultura e della vita tradizionale greca.

Mykonos

L'isola di Mykonos dispone di una struttura aeroportuale che offre accesso aereo a località come il Regno Unito, Atene, Salonicco e molte altre destinazioni popolari. Quest'isola è popolarmente conosciuta per la sua vivace vita notturna e le splendide immagini della spiaggia. Luoghi come le spiagge di Panormos e Agios Sostis saranno il luogo perfetto per il tuo relax e divertimento con le tue famiglie.

Santorini

Santorini è un'isola che devi assolutamente visitare se viaggi in Grecia. Il suo aeroporto è l'aeroporto nazionale di Santorini (Thira), anche se piccolo ma gestisce comunque voli nazionali e internazionali. Recentemente il terminal è stato aggiornato per gestire il crescente numero di turisti che visitano l'isola.

L'isola di Santorini ha un paesaggio spettacolare e l'arte della natura, famosa per le sue spiagge vulcaniche e le iconiche viste del tramonto da Oia. Santorini è la scelta migliore dell'isola che puoi visitare durante i mesi estivi con i tuoi cari.