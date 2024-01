Sanremo: lavori da 270 mila euro nella Pigna, la gara d’appalto va deserta

Nessuno si è fatto vivo. È andata deserta la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori da 277.725,73 euro del Lotto 2 del Pinqua, utile per il restyling di vicolo Bottini e vicolo Balilla. L’intervento rientra nel più ampio progetto Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) da 13 milioni di euro, alla voce “Riqualificazione pavimentazioni degli spazi aperti con miglioramento accessibilità, recupero fontane storiche, inserimento diffuso di nuovo arredo urbano compresa realizzazione di sottoservizi mancanti o carenti con razionalizzazione dei passaggi aerei delle urbanizzazioni”. Insomma, un lavoro utile per dare un nuovo volto a due vie del cuore storico della Città dei Fiori. Ma, per il momento, i lavori restano al palo.

Entro il termine previsto del 21 dicembre non sono arrivate offerte agli uffici di Palazzo Bellevue e, quindi, il seggio ha dichiarato la gara deserta. Dieci gli operatori invitati: Arca Restauri, Cdm Costruzioni, Ediltortora, Edilvetta, C.S.G. Costruzioni, AM Costruzioni, Impresa Marino S.N.C. di Marino Enio, Azimut Lavori di Concetto La Spina, NG Costrizioni ed Impianti, M.S.C. Generali.

Ora la gara è stata nuovamente pubblicata per trovare un'azienda che si faccia carico dell'intervento.

In totale i lotti previsti sono cinque: Lotto 1 da 548.222,84 euro per via Morardo, piazza Corridoni, via Giordano Bruno; Lotto 2 da 277.725,73 euro per vicolo Bottini, vicolo Balilla; Lotto 3 da 487.674,85 euro per via Umana, via Riccobono, via della Prudenza, vicolo Provvidenza, via Ferruccio; Lotto 4 da 371.103,68 euro per via Rivolte; Lotto 5 da 691.762,29 euro per vicolo Cisternin, via Cisterna, via del Popolo, via Tapoletti.