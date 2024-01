Sanremo: notte di Capodanno da 'parcheggio selvaggio' ma con posti liberi nei silos, è c'è chi ha 'scelto' la ciclabile (Foto)

Che il problema parcheggi sia una questione cronica per Sanremo e per molte altre città della nostra provincia è cosa nota. Che in occasione delle feste lo sia ancora di più, anche. Che la notte di Capodanno sia impossibile trovare un posto per l’auto è assodato. Ma ci dovrebbe essere un limite a tutto, anche perché alcuni parking della città non erano strapieni e, quindi, in alcuni (non tutti sia chiaro) di quelli che hanno lasciato le auto ovunque e senza criterio, un po’ di dolo c’è sicuramente.

Chi ha girato per la città nella serata di San Silvestro (quando molti posti auto sono stati tolti per il concerto di Pian di Nave) ha potuto osservare una situazione al limite dell’assurdo. Auto che erano parcheggiate in piena curva a ridosso di zone pericolose, altre che sono state lasciate in luoghi dove era difficile per qualsiasi mezzo transitare. Fino ad arrivare a quelle parcheggiate addirittura sulla pista ciclabile, in barba a qualsiasi divieto.

E tutto ciò, verificato da chi scrive, con i parcheggi del Palafiori, di Giardini Medaglie d’Oro e della stazione di corso Cavallotti che avevano molti posti liberi. Il costo del parcheggio in quest’ultima era di circa 5 euro, se si lasciava l’auto tra le 20 e le 3 del mattino, qualcosina in più al Palafiori mentre più cari erano i silos di piazza Colombo e di via Volta.

Un problema noto da tempo, con le serate di Capodanno che non costano oggettivamente poco nei locali ma che non vengono supportate da chi ci va, con un parcheggio a pagamento che, alla fine, è una minima percentuale di quanto poi viene speso per festeggiare.

La ciliegina sulla torta, oltre alle auto parcheggiate in qualsiasi via della città, sono state quelle che un nostro lettore ha fotografato proprio sulla ciclabile. Vetture che sono entrate in un luogo vietato al transito e, men che meno alla sosta. Insomma una bella notte quella di Capodanno trascorsa a Sanremo ma, per l’ennesima volta, vergognosa per chi ha lasciato l’auto in ogni dove.