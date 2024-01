Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 4 a domenica 7 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 4 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

15.30. Concerto Musicale Natalizio in Piazza Borea d’Olmo

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

18.00. Concerto ‘Overture e Arie d’Opera’ dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Toufic Maatouk con il soprano Caterina di Tonno. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

BORDIGHERA



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



15.00. Laboratorio ‘Crea una girandola colorata’ al Villaggio di Natale nei paese alto

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 31 dicembre)

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio



OSPEDALETTI

16.30. Per la Rassegna ‘Cinema...alla Piccola a cura di Crash Production, proiezione del cartone animato ‘Il gatto con gli stivali 2’. Sala eventi ‘La Piccola’



DIANO MARINA

9.00-19.00. Aspettando la Befana: Mercatino tematico nel Centro cittadino, anche domani

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio



DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)



DOLCEDO



9.00. Settima edizione della rassegna concorso ‘Alberi di Natale per le vie del borgo’ organizzata dall’Associazione ‘U Casô Növu’ con 43 alberi ostruiti con gli elementi più svariati, soprattutto materiali di riciclo e di riutilizzo. Percorso segnalato che si snoda lungo le strade del paese (fino al 5 gennaio)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

21.00. ‘Note e Canti per Gloria’: concerto con la partecipazione della Schola Cantorum Exultate Justi di Imperia, diretta dal M. Roberto Grasso, accompagnata all'organo dal M. Andrea Verrando. Chiesa Parrocchiale di San Biagio

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VALLEBONA

18.30. Proiezione documentario ‘Cuore di Padre - La silenziosa potenza di San Giuseppe’ di Andrés Garrigó. Parrocchia San Lorenzo Martire, info 351 3237200 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-21.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (il 31 dicembre chiusura alle 14) (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)



16.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

19.30. Rappresentazione della ‘Carmen’ a cura de ‘Les Ballets de Monte-Carlo con l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M°Manuel Coves. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





VENERDI’ 5 GENNAIO



SANREMO



9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)

16.00-19.30. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

16.30. Per la Rassegna musicale ‘Swing Corner of Christmas’, musica jazz ‘manouche’ dei savonesi ‘Gipsy Friends’. Piazza Borea d’Olmo



21.00. ‘Il Cielo sopra la Città - Stelle Cadenti e altre meraviglie’: osservazioni guidate nella notte di massima attività delle meteore Quadrantidi. Frazione San Romolo, partecipazione a offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



8.00-16.30. Mostra ‘Imperia è… un ponte tra passato, presente e futuro’ con un allestimento dinamico e interattivo che invita a riflettere sulla natura dualistica che ha animato storicamente le due cittadine maggiori. Locali dell'Archivio di Stato di Imperia in via Giovanni Strato 8 A, ingresso libero, fino all’8 giugno 2024 (lunedì, mercoledì e venerdì h 8/13, martedì e giovedì h 8/16.30)



10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



21.00. Per la 6ª stagione culturale della Concattedrale dei Santi Maurizio, ‘Novecenti’: concerto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Marco Angius. Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri

VENTIMIGLIA



9.30-18.00. Esposizione del manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’. Oratorio dei Neri, fino a fine gennaio (premiazione il 6 gennaio)



10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

15.00-18.00. Spettacolo Itinerante con Tamburi, Tammorre, Castagnette e Putipù… l’allegria del Natale mediterraneo nel Centro cittadino



VALLECROSIA



10.00-18.00. ‘Aspettando la Befana’ al Villaggio natalizio, Solettone Sud e Pista di Pattinaggio

BORDIGHERA



10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’: la ‘Befana’ aspetta i più piccini con giochi e doni + laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Corso Italia, fino al 7 gennaio (il programma completo a questo link)

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta, fino al 6 gennaio



15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio (tutti i giorni tranne il 31 dicembre)

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

OSPEDALETTI

15.30. Musica e allegria per le vie cittadine con la banda Musicale Città di Ventimiglia. Vie del centro cittadino

16.30. Per la Rassegna ‘Parole... alla Piccola’, Gianluca Giaccherò presenta ‘Il ragazzo con la carrozzina di perla’. Sala eventi ‘La Piccola’

RIVA LIGURE



15.00. Spettacolo per bambini ‘Aspettando la Befana’ in piazza Matteotti



DIANO MARINA

9.00-19.00. Aspettando la Befana: Mercatino tematico nel Centro cittadino, anche domani

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio

14.00. ‘Aspettando la befana’: Gara giovanile tiro con l’arco nella Palestra comunale



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio



AURIGO



16.30. Concerto del gruppo vocale ‘Coro con Claudia’ diretto dalla prof. Margherita Davico nella chiesa della frazione di Poggialto



CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’: greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137, fino al 6 gennaio (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)



21.15. Serata teatrale, con musica dal vivo, a cura del Circolo ‘Reading & Drama’ guidato da Lidia De Apollonia con presentazione di alcune Fiabe d’autore. Sala dei Tigli del Centro Falcone

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio

DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

18.30. ‘Gloria in Excelsis’: concerto d’organo dell’organista Marco Perrona a cura della scuola di musica Pergolesi e Centro Culturale. Chiesa San Giorgio, ingresso libero

DOLCEDO

9.00. Ultimo giorno della Settima edizione della rassegna concorso ‘Alberi di Natale per le vie del borgo’ organizzata dall’Associazione ‘U Casô Növu’ con 43 alberi ostruiti con gli elementi più svariati, soprattutto materiali di riciclo e di riutilizzo. Percorso segnalato che si snoda lungo le strade del paese

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VILLA FARALDI

21.00. Concerto per le festività Natalizie con Tiziana Zunino all’organo costruito da Gaetano Cavalli nel 1913, accompagnata alla voce dal Soprano Cinzia Ravotto. Chiesa di San Antonio Abate a Tovo Faraldi



FRANCIA

MONACO

10.00-21.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00-23.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





SABATO 6 GENNAIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio



10.00-18.00. Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla, fino al 7 gennaio (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)

10.00-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



15.00. ‘Tombolata della Befana’: incontro con famiglie e bambini in Piazza San Sebastiano accolti dalla Befana. A seguire, presso la Sala convegni di Villa Luca la Compagnia Instabile Erba Voglio intratterrà i bambini con una tombolata e con sorprese a loro dedicate, ingresso libero. Frazione Coldirodi

15.00-24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)

15.00. ‘Giornata Fantastica… Arriva la Befana’: intrattenimento per bambini in Piazza Borea d’Olmo

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)

9.00-19.00. Befana Imperiese di Confesercenti: in via San Giovanni, in via Ospedale ed in via Amendola le attività aderenti allestiranno un banco prospiciente alle sede fissa o segnaleranno l’adesione con una speciale locandina esposta nelle vetrine. Dalle 15.30 alle 17.30 laboratorio creativo e animazione dedicata ai bimbi in Galleria degli Orti con distribuzione di caramelle + dalle 16.30 alle 17.30, merenda della Befana del Bar Ligure fino ad esaurimento scorte

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



11.00. Edizione 2024 del Cimento presso la Spiaggia d'Oro a Borgo Marina con animazione musicale a cura di Gianni Rossi e cioccolata calda e panettone per grandi e piccini, oltre alla distribuzione di piccoli gadget (iscrizioni aperte a partire dalle 10)

15.00. ‘Pompieropoli – Salviamo la Befana’: evento a cura dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco e Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Imperia. L'arrivo della Befana è previsto attorno alle ore 16. Calata Cuneo a Oneglia, nei pressi delle gru

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 17.30 osservazione al telescopio di Giove e Saturno + conferenza ‘La stella dei Magi. Le ipotesi astronomiche’ a cura del Dott. Walter Riva del Comitato Antikythera. Museo Navale, Via Scarincio 9, Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



9.30. Escursione da Ventimiglia a Mentone per la via Julia Augusta accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi. Ritrovo alla stazione di Ventimiglia, info 327 0824866 (più info)

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio



15.15. Premiazione dei manufatti partecipanti al Concorso ‘Presepi Poveri’ + intermezzi musicali curati da Claudia Murachelli, arpista e soprano, e Paola Arecca al piano + una "bella" Befana, Patrizia Bottiglieri, distribuirà dolcetti e carbone + l'attrice Graziella Tufo racconterà alcune fiabe e Marco Magus (Marco Corradi) stupirà i presenti con alcuni giochi di prestigiazione. Oratorio dei Neri



16.00. ‘Le 12 Notti della Befana’: spettacolo per bambini di e con Stefano Cavallini. Teatro Comunale



VALLECROSIA



8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

13.30. ‘Sbarco della Befana’: partenza dell'imbarcazione dalla sede dell'Associazione e sbarco con consegna delle caramelle sulla spiaggia di fronte al ristorante Casablanca, Lungomare G. Marconi

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’: la ‘Befana’ aspetta i più piccini con giochi e doni + laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Corso Italia, fino al 7 gennaio (il programma completo a questo link)

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)



10.00. Il Natale dei bambini: la Magia della Scibretta, l’albero parlante. Spianata del Capo ‘Scibretta’ a Bordighera alta



15.00. Concerto del del Coro Polifonico città di Ventimiglia diretto da Romano Pini, accompagnato alla tastiera dal maestro Adriana Costa. Con i solisti Tina Schiraldi, Pasquale Morabito, Carmine Buono, Giuseppe Fariolotti. Musica corale e solistica sacra di grandi compositori. Chiesa di Terrasanta, ingresso libero

15.00. Laboratorio ‘Costruisci la marionetta della Befana’. Villaggio di Natale in paese alto

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Ex Chiesa Anglicana, fino al 7 gennaio

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

17.00-20.00. Melodie nelle Vie. Centro storico

OSPEDALETTI

15.30. Spettacolo musicale a cura di Family Band Gospel Choir. Piazza IV Novembre

16.30. ‘A Ospedaletti la Befana arriva...sul motocarro’ con distribuzione di dolciumi a cura dell'Associazione U Descu Spiareté



TAGGIA ARMA



8.00-20.00. ‘La Befana in Via Queirolo’: fiera promozionale con mercatino per i festeggiamenti della befana a cura dell' Associazione Consorzio di Via C.I.V. ‘Il Piano’. Via Queirolo

14.00-18.00. ‘La Befana vien dal mare’ a cura dell’Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: sfilata della Befana con partenza dalla sede della Protezione Ovile del Comune di Taggia con percorso per le vie di Levà, di Taggia e Arma e con arrivo alle 15.00 in Piazza Tiziano Chierotti

15.30. ‘Concerto dell'Epifania’ della Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo. Musiche di: Pucci, Bizet, Boario, Chiappa, Rosi, Pusceddu, Cutugno, Rundel, Modugno, Santana (segue rinfrasco). Teatro SS. Giuseppe e Antonio via M. Polo, ingresso libero

SANTO SFEFANO AL MARE

8.00-19.00. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: boutique a cielo aperto con il meglio della tradizione italiana dell’artigianato di qualità. Lungomare C. Colombo e Gerolamo (più info)



DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio



10.00. ‘La 5 miglia della Befana’: corsa podistica non competitiva a scopo benefico con partenza da piazza Martiri della Libertà (più info)

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)

15.00. ‘Extra Omnes’: visita guidata alla riscoperta dei principali monumenti storici del centro di Diano Marina

16.00-19.00. ‘Se vuoi, perdi i tuoi passi’: mostra personale di Alessandro Giampaoli a cura di Civiero Art Gallery. Palazzo del Parco, fino all’11 gennaio (tutti i giorni, domenica e festivi su appuntamento)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Trofeo Epifania (a cura della Compagnia Arcieri) nella Palestra comunale

10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio



11.00. ‘La befana vien dal mare’ (a cura di Top Kayak): sfilata della Banda Musicale di Alassio. Molo al fondo di via della Resistenza + intrattenimento musicale con Paolo Bianco

11.00. Presepi in 500 (a cura di Club 500 Golfo Dianese). Molo al fondo di via della Resistenza

CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo, tutti i giorni fino al 7 gennaio

APRICALE

16.00. Presentazione libro ‘Di Pietra e di Sogno’ di Luciano Villa all’Atelier con la partecipazione dell’autore + aperitivo prima del falò in piazza

CAMPOROSSO

10.00. ‘Presepe in Movimento’ (ultimo goprno): greppia costituita da statuine rappresentanti persone ed animali in movimento, di acqua che scorre, di luci che si accendono e si spengono all'occasione. The Dream Ranch, Corso Italia 137 (possibilità di visita su appuntamento telefonando al n. 329 6048856)

DIANO CASTELLO

14.30-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone, fino al 7 gennaio

DIANO ARENTINO

14.30. La Combriccola del Golfo organizza una seconda (amichevole) battuta di caccia alla befane: i bambini potranno usare ogni mezzo per bloccare almeno una delle befane atterrate che cercheranno ogni mezzo per scappare… compresa la corruzione a base di caramelle. Via Borghetta in località Evigno, info 338 927 6762

DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio

DOLCEACQUA



9.00. ‘Presepiando Festival 2023’: itinerario tra Presepi in concorso a Dolceacqua con esposizione fino all’8 gennaio in vari punti del paese (la cartina a questo link). Premiazione il 6 Gennaio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente del Comune (ingresso da Piazzale San Filippo)

16.00. Befana Magica a cura del Centro Culturale. Sala Polivalente

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)



PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

20.00. Festa della ‘Befana Seborghina’; grigliata, pizza e dolci intorno al fuoco della tradizione natalizia offerti dalla Pro Seborga. Dalle 21.00 consegna delle calze con dolcetti e di carbone a tutti i bambini presenti, buoni e birichini, da parte della Befana Seborghina. Piazza della Libertà

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

10.30-17.00. ‘Strefana!’: giornata ricca di eventi e sorprese per grandi e piccini (il programma nella locandina)



FRANCIA

MONACO

10.00-21.00. Pop-Up di Natale: Chalets di Natale con delizie gastronomiche, regali e sapori festivi, dalle soffici crêpes alle confortanti cioccolate calde. Avenue de Monte-Carlo, fino al 6 gennaio 2024 (più info)



11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)

11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)



NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)





DOMENICA 7 GENNAIO



SANREMO

9.00-20.00. ‘Labirinti in volo’: mostra personale con opere accompagnate da brevi testi poetici dell’artista e scrittrice Soraya Arianna Cordaro. Best Western Hotel Nazionale, via Matteotti 3, tutti i giorni fino al 23 gennaio

10.00.24.00. Luna Park dei Fiori. Piazzale Dapporto e lungomare Vittorio Emanuele (da lunedì a venerdì h 16/19.30, sabato h 15/24, festivi h 10.30/12.30-14.30/24), fino al 14 gennaio (più info)



10.00-19.00. ‘Tradurre il Respiro della Terra’: mostra con sculture e opere grafiche dell’artista Elio Lentini. Museo civico di Palazzo Nota, Piazza Alberto Nota 2, fino al 21 gennaio (h 10/12-15/19 da martedì a domenica)



10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Visioni d’arte tra storia e contemporaneità’ con opere realizzate dagli artisti Maurizio Melis Roman e Paolo Lorenzo Parisi. A cura di Anna Maria Ferrari. Forte di Santa Tecla (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



15.30. Concerto del Coro Gospel Family Band nella Parrocchia Nostra Signora della Mercede, ingresso libero

15.30-19.00. ‘Ironica poesia - Il mondo di Lisandro Rota’: mostra curata da Gioia Quicquaro, storica dell'arte alla Galleria d'arte ‘La Mongolfiera’, in via Roma 50, fino al 13 gennaio (tutti i giorni 15.30/19.00, martedì, giovedì e sabato anche 10/12)



17.00. Parata Musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia. Centro Cittadino

IMPERIA

8.00. Presepi ad Imperia dislocati in vari luoghi della città, fino all’8 gennaio (per visionarli scaricare qui la brochure)



10.00-17-00. Apertura straordinaria di Villa Grock (h 10/13-14/17) con due visite accompagnate su prenotazione, alle 10.30 e alle 15.30 ‘Alla scoperta di Villa Grock, dimora del Re di tutti i clown’ (percorso adatto a grandi e piccini). Villa Grock, via Fanny Roncati (4 euro a persona oltre al biglietto di ingresso al museo), prenotazioni al 340 4956218 (più info)

14.00-17.00. Apertura di Villa Faravelli + alle 15, momento di lettura del libro illustrato ‘La stella dei Re Magi. Una storia illustrata con i testi della tradizione’ di Luzzati, grande artista ligure presente nella collezione dell'Invernizzi (dai 7 anni in su). Villa Faravelli (più info)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario:'Polaris, il sottomarino spaziale e il mistero della notte polare'. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (info e prenotazioni a questo link)



16.15. Per la Rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, concerto "Ed erra l'armonia per questa valle’ a cura dell’ensemble ‘L'Archicembalo’ formato da Marcello Bianchi, violino Claudio Merlo, violoncello Daniela Demicheli, clavicembalo. Musiche di: Bach, Haendel, Vivaldi, Telemann, Visconti. Oratorio di San Pietro a Porto Maurizio

VENTIMIGLIA

10.30-18.30. Presepe Provenzale allestito nella chiesa di san Michele con oltre 200 statuine di circa 25 centimetri di altezza, vestite con abiti tradizionali liguri-provenzali di metà 1800 con centinaia di animali in terracotta (h 10.30/12.30-16.30/18.30), fino a fine gennaio

VALLECROSIA



17.00. ‘Largo ai giovani!’: concerto strumentale tenuto da diversi ensemble di ‘AMP Obiettivo Musica’ formati da giovani musicisti dell'Associazione Musicale Pergolesi. Sala Polivalente

BORDIGHERA



10.00-19.00. ‘Bordighera Christmas Quest – speciale Epifania’ (ultimo giorno): la ‘Befana’ aspetta i più piccini con giochi e doni + laboratori, spettacoli, truccabimbi, musica, stands artigianato, golosità delle feste e mercatino enogastronomico. Corso Italia (il programma completo a questo link)

10.00-18.00. 24° Concorso ‘Presepi... Sotto le Stelle’ presso l'Oratorio dell'Annunziata di Borghetto San Nicolò (premiazione il 7 gennaio 2024 h15)

15.30-18.30. Melodie nelle Vie in Centro città

15.30-19.00. ‘Un secolo di marine a Bordighera’: ultimo giorno della mostra a cura dell’Archivio Balbo con più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista dei loro dipinti. Ex Chiesa Anglicana

16.00-19.30. ‘La Via dei Presepi’. Piazza del Popolo nel Centro storico, fino al 7 gennaio

OSPEDALETTI

16.30. ‘Vorrei danzar con… tè’: pomeriggio di musica e ballo con il duo musicale ‘Beatrice & Serena’ e degustazione di tè a cura dell'Associazione U Descu Spiareté. Sala eventi ‘La Piccola’

TAGGIA ARMA

14.00-17.00. ‘La Befana in bicicletta’ a cura dell’Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: gara aperta a tutti i bambini e ragazzi che abbiano una bicicletta e che si vogliono cimentare in un percorso tecnico a ostacoli partendo da Piazza Tiziano Chierotti, Lungomare direzione levante, Via Bagni, Via Queirolo per ritornare alla partenza

15.00. ‘È in arrivo la Befana con il treno’: evento a cura del Museo Nazionale Trasporti Taggia: visite guidate al Museo e allestimento di zone gioco con i trenini. Sede stazione ferroviaria



SANTO STEFANO AL MARE



10.00. ‘La Befana arriva pedalando…’, una befana, un po’ meno tradizionale, abbandona la scopa per raggiungere il borgo pedalando sulla pista ciclopedonale e regalerà dolci ai bambini



SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’, spettacolo ‘La valigia delle storie’ con Salvatore Stella del Teatro dei Mille Colori. Sala Samuel Beckett del Teatro dell’Albero (7 euro), info 347 7302028 (più info)

DIANO MARINA

9.00. Presepe artistico a cura dell’associazione Famïa Dianese in Piazza Dante, fino al 7 gennaio

10.00-18.00. Presepe artistico a cura della Confraternita della SS. Annunziata all’Oratorio SS. Annunziata, fino all’8 gennaio (h 10/12-16/18)



16.00. ‘Christmas Vibes’: concerto Gospel a cura del Double Trust Choir. Oratorio SS. Annunziata



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.00-19.00. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: boutique a cielo aperto con il meglio della tradizione italiana dell’artigianato di qualità. Piazza Andrea Doria (più info)

10.00. Mostra dei Presepi nel Salone chiesa della Divina Misericordia, fino al 7 gennaio



CERVO

16.30. Mostra fotografica ‘Carruggi e colori del Borgo’ a cura di Gian Paolo Giordano, ex primo cittadino di Cervo. Castello dei Clavesana, fino al 4 febbraio (più info)



ENTROTERRA

AIROLE

9.00-19.00. Presepe artigianale allestito da un gruppo di volontari ed appassionati rappresentante scorci del paese di Airole nell’ambientazione del Natale. Chiesa parrocchiale dei S.S. Filippo e Giacomo (ultimo giorno)



CAMPOROSSO



16.00. Concerto dell’Ensemble di Musica Classica dell’Associazione Vivaldi. Sala Tigli del Falcone

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DIANO CASTELLO

10.00-18.00. Mostra personale ‘Arte ai confini del sacro’ di Paolo Federico. 'Caruggiu dritu', fino al 14 gennaio

10.30-16.30. Mostra dei Presepi (42ª edizione): tutti i partecipanti riceveranno un riconoscimento per la loro adesione e collaborazione. Chiesa di San Giovanni, in Piazza Monsignor Massone



DIANO SAN PIETRO

9.00. Presepe realizzato dalla Famiglia Gastaldi Bonavera con scenografie, arredi e abiti rigorosamente realizzati a mano, su statue in stile napoletano e genovese del 700 su una dimensione di circa dieci metri quadrati con statue di trenta centimetri di altezza, articolate in varie scene e quinte. Frazione Colla, fino al 7 gennaio



DOLCEACQUA



13.00. Pranzo Conviviale e Tombolata alla Mensa scolastica (prenotazione obbligatoria +39 340 8204680)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a Grandezza Naturale raffigurante la Natività realizzato lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino alla Casa del Pastore, nei pressi della Fontana del Gemellaggio (fino al 4 febbraio 2024)

PORNASSIO

9.00. ‘I presepi nel Borgo’: allestimento di numerose rappresentazioni della Natività a cura dell'associazione Nova Kronos.Vie della fazione di Ottano, fino al 7 gennaio



SEBORGA

10.00. Piccola esposizione di presepi della ‘Scuola delle stagioni’ e presepi tipici della ‘Comté de Nice’ presso il chiosco di Piazza Martiri, fino al 28 gennaio

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



11.00-22.30. Le Village des Sports a Port Hercule de Monaco, fino al 7 gennaio (più info)

11.00. ‘Il Villaggio di Natale - Ranieri III, principe appassionato’: grandi e piccini potranno passeggiare tra gli arredi appositamente creati per l'occasione e scoprire le grandi passioni che il Principe Ranieri III aveva per il mare, le arti, gli animali e lo sport. Quai Albert Ier, fino al 7 gennaio (più info)



11.00-19.00. ‘Il principe nel cuore del circo’: mostra organizzata nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III e del 50° anniversario del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Terrasses de Fontvieille (Museo dell'Automobile Antica), fino al 28 gennaio (più info)

NICE



11.00. Natale a Nizza 2023: mercatino di Natale, casa di Babbo Natale, intrattenimento musicale, spettacoli gratuiti nel cuore di Place Masséna e dei giardini Albert 1er e tante altre sorprese, fino al 7 gennaio (più info)



14.00. Luna Park indoor con 130 stand e giostre. Palais des Expositions, Esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 7 gennaio (più info e orari a questo link)







