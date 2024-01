Autostrada, traffico da incubo per chi arriva da Ponente: in A10 coda di 14 km tra Albenga e Finale e 4 tra Taggia e Imperia

Il ponente della nostra provincia è nella morsa del traffico: giornata da incubo per chi oggi ha dovuto muoversi (e continua a farlo seppur a rilento) in direzione levante. Il traffico autostradale è letteralmente paralizzato nel tratto tra Albenga e Finale Ligure dove sono ben 14 i km di coda segnalati.

Rallentamenti anche nella nostra provincia, dovuti ai cantieri presenti anche in questi giorni di inizio anno. In particolare un chilometro di coda è segnalato tra Sanremo e Arma di Taggia, e tre chilometri tra Taggia e Imperia Ovest, in direzione Genova.

Gravi ripercussioni, inoltre, si registrano anche sul tratto di via Aurelia che si sviluppa parallelamente al tratto di A10 bloccato: anche sulla strada statale lunghe code sempre in direzione levante.