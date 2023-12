Torna il consiglio comunale a Ventimiglia: bilancio, Imu, Irpef e Dup tra i punti all'ordine del giorno

Torna il consiglio comunale a Ventimiglia. Domani, il 29 dicembre, nella sala consiliare alle 9 andrà in scena l'ultima seduta dell'anno 2023.

Dieci i punti all'ordine del giorno. Oltre alla lettura e approvazione dei verbali del 13 dicembre e la comunicazione del sindaco, si tratterranno due ratifiche di delibera di giunta comunale: una sarà la n. 181 del 23/11/2023 del bilancio di previsione 2023/2025, la variazione n. 13, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale - articolo 175, comma 4, D.LGS. 267/2000, l'altra la n. 189 del 30/11/2023 del bilancio di previsione 2023/2025, la variazione n. 14, adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale, articolo 175, comma 4, D.LGS. 267/2000 e contestuale comunicazione del prelevamento dal fondo di riserva approvato dalla giunta comunale, articolo 166 D.LGS 267/2000.

Si parlerà dell'approvazione del programma triennale 2024/2026 per l'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza e collaborazione esterna; della conferma di aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024.

Si discuterà anche dell'approvazione di una nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2024 – 2026; dell'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026; della ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e dell'approvazione della ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.