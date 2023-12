Ventimiglia: crolla un parapetto sulla ex Statale 20, limite di velocità tra Trucco ed Airole

Visto il cedimento di un parapetto, nel tratto di strada della ex Statale 20 a Ventimiglia (tratto comunale) tra la galleria Bocche in frazione Trucco con direzione verso località Noceire ad Airole, è stato istituito un nuovo limite di velocità pari a 30 km/h.

Il Comune frontaliero si è immediatamente messo all’opera per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dallo smottamento con una recinzione e la relativa segnalazione. In attesa di interventi strutturali con i lavori che dovranno sistemare il parapetto, rimarrà il limite di velocità di 30 km/h.