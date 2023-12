Pochi giorni alla fine dell'anno: il Casinò di Sanremo ha già sfondato quota 51 milioni di incassi

Il tetto dei 50 milioni è stato già superato, anche se ovviamente per avere l’ufficialità bisognerà attendere la mezzanotte del prossimo 31 dicembre. Stiamo parlando del Casinò di Sanremo che, dopo gli anni bui del Covid ma non solo, si appresta a festeggiare un traguardo storico, nonostante chi ricorda gli anni d’oro non può certo dimenticare il superamento dei 100 milioni nel 2005.

Nel corso delle serate dei giorni di festa la casa da gioco matuziana è stata presa d’assalto dai visitatori e, nel siamo certi, già da oggi con l’arrivo in città di molti turisti, gli incassi lieviteranno ancora. Il primo dicembre l’azzardo di corso Inglesi aveva infatti chiuso i primi 11 mesi dell’anno con 48,1 milioni di euro di incasso e, quindi, la previsione dei 50 milioni è diventata realtà. Ad oggi, infatti, si è superata quota 51.

Se a novembre l’incasso è stato di 3,6 milioni di euro (+12% rispetto allo stesso mese del 2022) è facilmente auspicabile che dicembre possa chiudersi a quasi 5 milioni. Gli incassi dei ‘ponti’ e del Natale hanno già fatto sfondare quota 50 milioni. Lo scorso anno il Casinò chiuse il 2022 attestandosi a 43 milioni mentre il 2021, caratterizzato dalle chiusure Covid, si fermò a 22 milioni. Impossibile da analizzare il 2020, il dato di quest’anno potrebbe essere paragonabile al 2019.

In quella stagione il Casinò incassò 44 milioni e venne considerato un grandissimo successo, visto che si trattava del 3,6% in più del 2018. Una risalita che venne fermata dal Covid e che ora vede la casa da gioco riprendersi ulteriormente. Ad oggi gli incassi si attestano intorno ai 51 milioni di euro ed è auspicabile che si possa arrivare sopra i 52 a fine anno.

Se fosse così il 2023 terminerebbe con quasi il 20% di incassi in più rispetto all’anno precedente. Un successo straordinario per l’azzardo matuziano che, stagione dopo stagione, sta tornando (pian piano) ai fasti di un tempo.