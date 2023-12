Sanremo: in un anno l'autovelox sull'Aurelia Bis ha incassato quattro milioni di euro

Quattro milioni di euro: è questa la somma incassata dalla Provincia di Imperia nei primi 11 mesi del 2023 dal solo autovelox installato da tempo sull’Aurelia Bis a Sanremo, all’altezza di Valle Armea, appena usciti dalla galleria e in direzione della città dei fiori.

Una cifra particolarmente elevata e che, sicuramente, non mancherà di far discutere, così come sta facendo discutere da quando è stato installato, l’impianto di rilevazione della velocità. Molti sono stati i commenti che lo hanno accompagnato e non sono nemmeno mancate le rimostranze presentate in Consiglio comunale a Sanremo.

In molti, infatti, sostengono la totale incongruità della velocità scelta nella zona, un po’ come accade anche per altri impianti, uno su tutti quello installato sulla Statale 20 a Ventimiglia, all’altezza di Trucco. E chissà quali stragi di automobilisti faranno anche quelli che sono stati installati alle periferie di Sanremo sull’Aurelia, quando entreranno in funzione 24 ore su 24. Senza dimenticare i 50 km/h sull’Aurelia, nella zona di Poggi ad Imperia.

Per ora rimane la cifra ‘mostruosa’ da 4 milioni di euro per il solo velox dell’Aurelia Bis, dove si deve transitare ad un massimo di 70 km/h, una velocità eccessivamente bassa, per una strada a due corsie per senso di marcia e per di più totalmente dritta. Immancabili le rimostranze degli automobilisti che, con ragione, sostengono che si tratti di un modo per ‘fare cassa’ e non per ridurre le velocità di chi transita.

Forse sarebbe opportuno, per le amministrazioni che gestiscono gli impianti di controllo, rivedere le velocità di transito e, quindi, giustamente colpire chi eccede. Per la cronaca la Provincia ha anche incassato 50mila da altre sanzioni.