Sanremo: il regalo di Natale è sempre un must, buone le vendite nei negozi mentre inizia la settimana clou

Sembra un buon mese di dicembre, quello che si sta vivendo a livello commerciale per gli esercizi del centro di Sanremo. La conferma arriva direttamente dai commercianti che, analizzando la prima quindicina di giorni del mese dei regali, conferma un buon trend di vendite, simile a quello del 2022 ma forse in lieve rialzo.

E’ iniziata la settimana clou, quella che avvicina al giorno di Natale e, quest’anno tra l’altro garantisce una lunga vigilia, con il weekend che precederà i giorni di festa, compreso quello di Santo Stefano. Unico neo per il giorno dell’Immacolata che, solitamente garantisce buoni affari ma che, quest’anno a causa del maltempo, ha tenuto lontano i clienti dei negozi della città dei fiori.

I commercianti matuziani hanno confermato la massiccia presenza di residenti, ma anche di francesi che arrivano dal Sud-Est del paese transalpino e di altri stranieri che hanno approfittato del bel tempo per un breve periodo di vacanza e di shopping. “L’abitudine dei regali di Natale – ci ha detto Antonio Fontanelli di Federmoda – c’è fortunatamente ancora. Tutto ciò nonostante le continue vendite a prezzi inferiori a quelli normali, che vengono fatte on line. Il fatturato degli acquisti che vengono fatti sul web è elevatissimo ed è lapalissiano che si tratta di cifre tolte tutte al commercio classico”.

Ora inizia la settimana più importante per i regali ed i commercianti si augurano in un grande afflusso di clienti, soprattutto nel weekend. Poi i fari saranno tutti puntati sui festeggiamenti di fine anno e, quindi, sui saldi che inizieranno il 5 gennaio, sia in Liguria che in Piemonte. Un altro periodo commerciale fondamentale per chi vende soprattutto abbigliamento e che, anche quest’anno ci si augura possa essere importante.