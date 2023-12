Viola, giovane cantautrice di Sanremo, presenta 'Miluna', il suo primo singolo a soli 8 anni

È uscito oggi il primo singolo di Viola, una cantautrice di soli 8 anni di Sanremo. Si intitola ‘Miluna’, nasce per gioco con i suoi maestri, ma piano piano si è fatta strada una canzone da un significato profondo. Gli occhi di un bambino ci fanno vedere che nel mondo non è tutto nero, Viola sa già che fuori ci sono tante difficoltà da affrontare ma non per questo si arrenderà.



Viola Maria Vivo è una piccola cantautrice classe 2015 nata a Sanremo. Ha solo otto anni, ma è già pronta a farsi strada nella musica grazie alla sua incredibile voce.

Canta praticamente da quando è nata e con il supporto della sua famiglia si è dedicata allo studio di quest'arte in maniera professionale. A soli quattro anni si è iscritta a scuola di canto e successivamente a lezione di ritmica musicale, song writing e teatro.

Un po' per gioco con i suoi maestri nasce 'Miluna', il suo singolo di debutto. Un brano con un messaggio positivo che invita l'ascoltatore ad accettare se stesso senza giudizi. Viola è una bambina, ma è pronta a prendere il suo posto nel mondo.

La piccola cantautrice si è già fatta notare partecipando ad alcuni concorsi tra cui Italian Performer Cup dove si è classificata quarta nel 2021 e Tour Music Fest nel 2022A questo link il brano su Spotify