Calcio femminile: Matuziana sconfitta di misura dallo Spezia

Sabato sì è giocato il match di andata delle semifinali regionali di calcio femminile Matuziana - Spezia. Il risultato finale è stato di 5-4 per le spezzine.

A segno per le biancazzurre sono andate Bottino e Mastromauro, entrambe autrici di una doppietta.

Ora le ragazze di mister Castagna si prepareranno per la partita di ritorno che si disputerà il 7 gennaio sul campo del centro sportivo spezzino.

Matuziana: Ventura, Ahmeti, Del Rosso, Drissi, Esposito, Carrese, Rosati, Cicconetti, Bottino, Mastromauro, Bucolo, Pastorino, Colace.