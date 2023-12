Freccette: #IoStoConFio si aggiudica la fase a gironi della prima edizione della Coppa Sanremo

Conclusa la fase a gironi della prima edizione della Coppa Sanremo, a prevalere la formazione di #Io Sto Con Fio, che ha preceduto la formazione dei Galli del Galilei, terza piazza per il Bar Galilei e quarto posto per I Fantastici 5 chiudono la classifica gli Spritz Dart.



Ora dopo una pausa dedicata alle festività si riprende a gennaio con la fase finale, che vedrà impegnate per le semifinali due derby # Io Sto Con Fio vs i Fantastici 5 e i Galli dei Galilei Vs Bar Galilei. Il giorno 27 di gennaio 2024 le finali primo e secondo posto e terzo/quarto.



Per riempire la pausa venerdì 22 dicembre un torneo di doppio al Bar Black Jack occasione per la Sanremo Dart di scambiarsi gli auguri.